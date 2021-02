Jeff Bezos annonce sa retraite imminente en tant que PDG d’Amazon: il sera remplacé par le directeur d’AWS

Jeff Bezos a fondé Amazon en 1994 et, dans ces 27 ans, au cours desquels il a servi sans interruption en tant que PDG Il a vu l’entreprise devenir l’une des plus grandes entreprises du monde (et lui, l’un des hommes les plus riches).

Mais maintenant, Bezos le quitte: à partir du troisième trimestre de cette année, il quittera son poste et occupera un nouveau rôle dans l’entreprise en tant que ‘PDG’.

À partir de ce moment ce sera Andy Jassy, qui a rejoint Amazon en 1997 en tant que responsable marketing et est actuellement PDG d’Amazon Web Services (AWS), qui remplace Bezos et prendre en charge la gestion quotidienne de l’entreprise.

Dans un e-mail adressé aux employés d’Amazon, il a justifié son travail à la tête de l’entreprise, rappelant les jalons qui sont du lancement d’AWS, Kindle et Alexa à avoir été pionnier dans la mise en œuvre d’avis d’utilisateurs… mais rappelez-vous aussi que

« Si vous le faites correctement, quelques années après avoir réalisé une invention étonnante, la nouveauté devient normale. Les gens bâillent et ce bâillement est le plus grand compliment qu’un inventeur puisse recevoir. «

Plus de temps pour la philanthropie, l’espace et le Washington Post

Bezos dit qu’il choisit de prendre sa retraite maintenant précisément parce qu’il voit Amazon «à son plus inventif» et lorsque ses résultats financiers reflètent «les résultats à long terme» des inventions passées.

Désormais, explique-t-il, il choisira de se concentrer sur ses initiatives philanthropiques, sa société d’exploration aérospatiale et le journal qu’il a acheté il y a huit ans:

« En tant que PDG, je continuerai à être impliqué dans d’importantes initiatives d’Amazon, mais j’aurai également le temps et l’énergie dont j’ai besoin pour me concentrer sur le Day 1 Fund, le Bezos Earth Fund, Blue Origin, le Washington Post et mes autres passions. »

Via | Amazone

Image | JD Lasica (via Flickr)