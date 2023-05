Jeff Bezos a vu le dernier Scorsese à Cannes et s’est fiancé à sa compagne

célébrités

Jeff Bezos et Lauren Sánchez étaient en France où ils ont assisté au Festival de Cannes, vu les dernières nouveautés de Scorsese et se sont fiancés. Rien de mal!



©GettyJeff Bezos et Lauren Sanchez

Jeff Bezos et Lauren Sanchez Ils étaient en vacances en France où ils ont été vus sur un yacht ainsi qu’assister à une projection du dernier film de Martin Scorsese à l’occasion de festival du film de Cannes on peut donc dire que le propriétaire de Amazone Vous avez déjà vu la bande mettant en vedette Leonardo DiCaprioRobert De Niro et brendan fraser. Quelle aurait été votre opinion sur Les tueurs de la fleur de lune?

Au milieu de ce voyage spectaculaire en France, il semble que Jeff Bezos et l’ancien journaliste d’origine mexicaine, Lauren Sanchezils ont pris la décision de se fiancer comme le rapporte le magazine Personnes. Ainsi, le milliardaire de 59 ans épousera la gagnante du Emmy après 4 ans de relation, un lien qui s’est confirmé pour la première fois en 2019.

Tous deux viennent de ruptures précédentes : Bezos a divorcé de McKenzie Scott avec qui il était lié depuis 25 ans et ils ont eu 4 enfants. De son côté, Lauren Sánchez s’est mariée deux fois : la première avec Patrick Whitesell avec qui elle a eu deux enfants et 13 ans de mariage et la seconde avec l’ancien footballeur américain Tony González avec qui elle a également eu un fils.

Beaucoup s’attendaient à ce dénouement amoureux puisque le couple a offert une interview à CNN dans leur appartement de Washington DC où ils ont parlé des activités philanthropiques qu’ils mènent telles que la charité qui est si importante pour Jeff Bezos de sa position privilégiée comme l’un des hommes les plus riches du monde. Une étape importante pour eux !

De quoi parle Killers of the Flower Moon ?

Jeff Bezos et Lauren Sanchez ils ont vu le film de Martin Scorsese avant l’annonce de leurs fiançailles. Alors, quelle est l’intrigue de la bande? Le synopsis dit : « Des membres de la tribu Osage dans le nord-est de l’Oklahoma sont assassinés dans des circonstances mystérieuses dans les années 1920, provoquant une enquête majeure du FBI menée par J. Edgar Hoover, 29 ans, et l’ancien Texas Ranger Tom White, décrit comme un homme de loi à l’ancienne ». Le film a eu un taux d’acceptation de 96 % avec 54 critiques certifiées en Tomates pourries. Paris ? Bezos et Sánchez ont apprécié !

