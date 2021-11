Jeff Bezos a offert à l’acteur Tom Hanks une place sur le vol spatial de Blue Origin pour "28 millions de dollars ou quelque chose comme ça"

TALENTI canapé à 3 places d'extérieur CLIFF Collection Icon (Blue - Tissu)

Le large canapé Cliff Talenti s'insère dans la forme unique des éléments de la collection. L'entrelacement de cordes se retrouve dans les autres éléments de la collection et rend cet élément parfaitement en ligne avec l'idée de jeu et amusement qui caractérise toute la Cliff Talenti. Les dossiers composés d'une structure interne en aluminium sont disponibles en deux différentes hauteurs: H 90 cm revêtus par un entrelacement de cordes en tissu synthétique et H 78 cm avec rembourrage réalisé en quick dry foam et revêtu par tissus étudiés pour l'outdoor imperméables. Née de la rencontre entre combinaisons matériaux inattendues et de la recherche de langages toujours nouveaux, la collection Cliff Talenti est synonyme de grande versatilité. Les détails, réalisés avec cordes nautiques tressées et tissus aux motifs géométriques, créent un sens d'enjouement avec une touche super glamour. La variété chromatique unie à la modularité des structures permet de disposer les éléments en absolue liberté, en générant différentes possibilités de combinaison.