Jeezy explique qu’il a tendu la main mais Gucci Mane ne voulait pas de la fumée

Jeezy dit qu’il voulait mener une bataille Verzuz contre son rival d’Atlanta Gucci Mane. Cependant, lorsque Swizz Beatz a contacté Gucci, il a refusé l’opportunité de s’attaquer au bonhomme de neige. et Jeezy a fini par faire équipe avec son bon copain TI [Jump to 11:30]

« Swizz m’a appelé et j’étais comme, si je le fais [Verzuz], il n’y a qu’une seule personne avec qui je le ferais. Il était comme, ‘qui?’ J’étais comme «Gucci». Contactez-le, faites-moi savoir ce qui se passe « , a déclaré Jeezy au Breakfast Club. » Swizz a répondu et a dit qu’il avait respectueusement refusé. Cool. Terminé. Je l’ai gardé en mouvement, j’étais parti le faire pour la culture. Nous aurions pu le faire pour la culture. J’ai raccroché le téléphone, trois minutes plus tard, c’est là que j’ai vu mon frère [T.I.’s] vidéo m’appelant. Nous aurions pu le faire pour la culture. Je suis dedans, c’est n’importe quoi. «