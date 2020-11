Jeezy discute "Verzuz" Match avec Gucci Mane: "Je voulais faire ça pour la culture »

Jeezya parlé avec Big Boy de son récent Verzuz match avec Gucci Mane, qui a attiré un public massif pour la série. Jeezy dit qu’il « voulait faire cette merdepour la culture. »

Moses Robinson /

Il a longuement parlé de sa concentration sur le maintien de son sang-froid tout au long de la nuit: «J’avais juste l’impression que je n’allais pas perdre mon sang-froid – je ne laisserais personne, y compris moi-même, me ramener 20 ans en arrière», a-t-il déclaré. la marque de 22h00. «J’ai travaillé très dur pour arriver à un endroit où tout va bien pour moi. J’ai plusieurs choses en cours, j’emploie beaucoup de gens et tout le monde dépend de moi. En fait, j’ai une fille que j’aime beaucoup. Je dois rentrer chez elle.

Il a poursuivi: «Je ne me mets pas en mesure de ne prouver à personne que je suis réel. J’ai été réel. … C’est solide, rien ne changera jamais ça. Je n’ai rien à prouver. La seule chose que je dois me prouver, c’est que je veux être meilleure qu’hier. … Cela aurait été un L pour moi de sortir de là et de me dire: ‘Yo, j’ai vraiment perdu mon sang-froid dans le monde parce que quelqu’un jouait avec moi comme nous en sixième.’ ‘

Jeezy et Gucci Mane ont écrasé leur bœuf à la fin de la nuit et Jeezy dit que les deux artistes ont grandi ces dernières années: «Je pense juste que j’ai grandi – je suis sûr que lui aussi. Je pense simplement que c’était la volonté de Dieu de revenir en boucle avec une plate-forme comme celle-là, à un moment comme celui-ci où tout le monde est attentif. … Tout ce qui s’est passé dans les rues, c’est à nous de le découvrir maintenant. Quand nous l’avons fait, je me sentais comme pour la culture, c’était une chose à faire. Et je me sentais comme pour ce que je voyais se passer dans les rues… Je me dis: «C’est à cause de ce que les gens pensent que nous avons fait». … C’est là que nous avons eu la chance de résoudre ce problème.

Découvrez l’interview complète avec Jeezy et Big Boy ci-dessous.

