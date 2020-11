Jeezy dévoile la tracklist « The Recession 2 »

Le nouvel album de Jeezy « The Recession 2 » sort ce soir et présente Rick Ross, Yo Gotti, E-40, Demi Lovato, et plus encore.

C’est une semaine énorme pour Jeezy. Le bonhomme de neige s’est préparé toute la semaine pour la bataille de Verzuz de ce soir contre son rival de longue date Gucci Mane. La confrontation pourrait très bien battre des records ce soir car les deux forces ont une longue histoire qui pourrait exploser devant nos visages ce soir. Ou, nous pourrions peut-être voir Guwop et Jeezy se réconcilier avec une poignée de main. Tout le monde sera à l’écoute pour regarder. En plus de la confrontation de ce soir avec Gucci Mane, Jeezy sort également son album tant attendu La récession 2, qui est la suite de son album de 2008. Bien que Gucci Mane ne soit peut-être pas fan de la pochette choisie par Jeezy, les gens regardent la liste de chansons proposée avec de grands yeux, qui a été montrée par Hip Hop N More, y compris certains des plus grands noms de l’industrie. Selon la publication, La récession 2 contiendra quinze chansons au total, y compris des longs métrages de Rick Ross, Yo Gotti, E-40, Ne-Yo, Tamika Mallory (qui est également invité sur le podcast de Jeezy) et, étonnamment, Demi Lovato. Ce nom de famille a des gens qui se grattent la tête, d’autant plus que Demi est au crayon sur une piste avec Lil Duval dessus aussi, mais cela nous amène à réfléchir à la façon dont les deux sonneront ensemble. La récession 2 libère à minuit. Allez-vous écouter? [via]