Jeep Wrangler Rubicon 392. Le V8 de 477 chevaux qui manquait pour surmonter tous les obstacles «tout-terrain»

Anticipé par le prototype Wrangler 392 Concept (curieusement révélé le même jour que le Ford Bronco), le retour du moteur V8 dans la gamme Jeep Wrangler s’accompagne du Wrangler Rubicon 392.

Je ne pourrais pas être plus aux antipodes de la dernière version du Wrangler que nous connaissons, la plus écologique et la plus respectueuse de l’environnement 4xe, la variante hybride brancher du tout terrain emblématique.

Équipé du plus américain des moteurs, un V8 atmosphérique de 6,4 l de capacité (soit 392 pouces cubes, d’où sa désignation), le Wrangler Rubicon 392 a 477 ch et 637 Nm de couple, des valeurs qui sont transmises aux quatre roues via une boîte automatique à huit rapports et vous permettent d’atteindre 96 km / h (60 mph) en seulement 4,5 secondes.

Encore plus concentré pour le tout-terrain

Avec des performances de ce niveau, il est curieux que le Jeep Wrangler Rubicon 392 continuera à avoir une grande partie de son focus sur les performances sur le terrain ou non un Rubicon.

Pour commencer, par rapport au Wrangler Rubicon, il a une garde au sol supplémentaire de 5 cm (maintenant il est de 26,16 cm), des roues de 17 pouces avec des pneus BFGoodrich de 33 pouces – spécifiques au tout-terrain – et il est capable de traverser des cours d’eau de 82,6 cm de profondeur grâce au système Hydro-Guide.

Nous avons également des amortisseurs Fox et des essieux Dana 44 avec blocage de différentiel électronique. Il est également possible de déconnecter électroniquement la barre stabilisatrice avant et le châssis a été renforcé, le tout pour s’assurer qu’il s’agit du Wrangler standard le plus performant au sol.

À l’intérieur, le Wrangler Rubicon 392 a des sièges en cuir avec des surpiqûres en bronze (une référence aux notes de cette couleur qui apparaissent à l’extérieur) et un système d’infodivertissement avec un écran de 8,4 pouces (qui comprend des programmes spécifiques pour l’extérieur route).

Avec l’arrivée sur le marché américain prévue début 2021, le Jeep Wrangler Rubicon 392 devrait coûter moins de 50 mille dollars (42 mille euros) aux USA. Quant à la possibilité d’être vendue en Europe, elle est pratiquement exclue.