Jeep Wrangler 4xe. Même l’icône du tout-terrain n’échappe pas à l’électrification

Avec une arrivée sur le marché prévue début 2021, le Jeep Wrangler 4xe vient rejoindre Compass 4xe et Renegade 4xe dans «l’offensive électrifiée» de la marque nord-américaine.

Visuellement, le principal point fort du Wrangler 4xe est les différentes finitions dans la nouvelle couleur “Electric Blue” qui apparaissent à la fois à l’extérieur et à l’intérieur et, bien sûr, le logo “4xe”.

Mais si dans le chapitre esthétique le Wrangler 4xe opte pour une certaine discrétion, la principale nouveauté du modèle nord-américain apparaît sous le capot.

Un, deux, trois moteurs

L’animation du Wrangler 4xe est un moteur essence quatre cylindres de 2,0 l et un turbocompresseur, auquel s’ajoutent deux moteurs électriques. Ceux-ci sont alimentés par des batteries de 400 V et 17 kWh placées sous la deuxième rangée de sièges.

Le résultat final est une puissance maximale combinée de 375 ch et 637 Nm. La transmission, quant à elle, est en charge d’une transmission automatique à huit rapports (convertisseur de couple).

Concernant l’autonomie en mode 100% électrique, Jeep annonce 25 miles (environ 40 km), selon le cycle d’homologation américain.

Modes de conduite? Il ya trois

Au total, le Jeep Wrangler 4xe dispose de trois modes de conduite (E Select). Cependant, lorsque le niveau de charge de la batterie approche le minimum, elle commence à fonctionner comme un hybride.

Quant aux modes de conduite, ce sont:

Hybride: il utilise d’abord l’énergie de la batterie, puis ajoute la propulsion du moteur à essence;

Électrique: fonctionne exclusivement en mode électrique lorsqu’il y a une batterie ou jusqu’à ce que le conducteur accélère complètement;

eSave: utilise de préférence le moteur à essence, en conservant la charge de la batterie lorsque cela peut être nécessaire. Dans ce cas, le conducteur peut choisir entre le mode d’économie de batterie et le mode de charge de batterie à l’aide des pages électriques hybrides disponibles sur le système UConnect.

Parlant du système UConnect, il dispose également de pages «Eco Coaching» qui permettent, lors de la surveillance du flux d’énergie, d’observer l’impact du freinage par récupération ou de programmer les temps de chargement.

Toujours dans le chapitre du système hybride brancher, le Wrangler 4xe dispose également de la fonction «Max Regen» qui maximise la capacité du système de freinage par récupération.

Électrifié, mais toujours «pur et dur»

Au total, la version hybride brancher do Wrangler sera disponible en trois versions: 4xe, Sahara 4xe et Rubicon 4xe et il va sans dire que toutes ont gardé intactes les compétences tout-terrain reconnues par le Wrangler.

Ainsi, les deux premières versions disposent de systèmes de traction intégrale permanents, d’essieux avant et arrière Dana 44 et de boîte de transfert à deux vitesses ainsi que du différentiel arrière à glissement limité Trac-Lok.

Le Wrangler Rubicon 4xe dispose d’un système 4 × 4 Rock-Trac (comprend une boîte de transfert à deux vitesses avec un rapport de démultiplication bas de 4: 1, une transmission intégrale permanente, des essieux avant et arrière Dana 44 et une serrure électrique les deux essieux Tru-Lok).

En plus de cela, nous avons également la possibilité de déconnecter la barre stabilisatrice électronique et nous avons le «Selec-Speed ​​Control» avec assistance en montée et en descente.

Dans cette variante plus radicale, le Wrangler 4xe a des plaques de protection inférieures à l’avant et à l’arrière, et des crochets de remorquage arrière.

En ce qui concerne les angles pour l’ensemble du terrain, l’entrée est de 44 °, la ventrale est de 22,5 ° et la sortie est fixée à 35,6 °. La hauteur au sol est de 27,4 cm et la capacité du gué est de 76 cm.

Quand arriver?

Avec une date de lancement prévue pour début 2021, car même si nous ne savons toujours pas quand le Jeep Wrangler 4xe arrivera au France, ni combien cela coûtera.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂