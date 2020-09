Jeep Wagoneer reviendra sur le marché en tant que SUV premium

DINH VAN Bracelet Dinh Van Le Cube Diamant en or rose et diamant sur cordon

La Maison Dinh Van décline ici son célèbre cube diamant en or rose 750 millièmes, dans une version minimaliste et discrète. C'est sur un fin cordon noir que se pare le raffiné cube en or rose, à la fois simple et précieux, ce dernier dissimule en son coeur un discret diamant. Le noir profond du cordon