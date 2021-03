Jeep pour la famille. Le nouveau SUV 7 places arrive cette année

Le nouveau SUV à sept places de Jeep a été récupéré dans le nord de la Suède, lors d’essais hivernaux, ces photos d’espionnage (exclusivement nationales dans la Raison automobile) étant les plus révélatrices du nouveau modèle à ce jour.

Il avait déjà été surpris lors d’essais au Brésil et en Italie l’année dernière, mais jusqu’à présent, son volume arrière a toujours été caché sous un camouflage rugueux, qui ne lui a pas permis d’en comprendre les contours.

Maintenant, pour la première fois, nous voyons les contours définitifs du volume arrière allongé, même si ces prototypes de test ont encore des éléments temporaires, comme vous pouvez le voir sur leurs feux arrière.



© Raison de la voiture



Et allez trois

Il s’agit du troisième SUV Jeep à sept places connu ces derniers temps. Tout d’abord, nous avons fait la connaissance de l’énorme Grand Wagoneer, le tout nouveau haut de gamme, sans aucune intention de l’amener en Europe.

Plus récemment, nous avons connu le nouveau Grand Cherokee L, la version sept places sans précédent du Grand Cherokee et celui-ci, oui, devrait nous parvenir, étant basé sur Matériel Européen (utilise une version modifiée de la plate-forme Alfa Romeo Stelvio).

Et cette année, au cours du deuxième semestre, nous verrons cela plus un SUV sept places de Jeep, le plus petit de tous, dérivé du Compass actuellement en vente.

Un «Grand Compass»?

Bien qu’il dérive directement du Jeep Compass – c’est, à toutes fins utiles, sa version sept places – tout indique qu’il adopte un nom différent (il ne devrait pas s’appeler Grand Compass), ainsi qu’un look différent. Autrement dit, la même stratégie que plusieurs de ses rivaux dans le segment.

Des rivaux comme le Skoda Kodiaq et la Peugeot 5008 ou le Land Rover Discovery Sport et le Mercedes-Benz GLB.

Comme nous pouvons le voir sur les photos d’espionnage, le nouveau SUV Jeep à sept places, comparé au Compass à cinq places qu’il dérive, est nettement plus long. Non seulement l’empattement est plus long, mais la portée arrière a également augmenté. Tout pour accueillir une troisième rangée de sièges.

Bien qu’une différenciation esthétique soit prévue avec le Compass à l’intérieur, on s’attend à ce qu’ils partagent une grande partie de l’intérieur (tableau de bord et volant, par exemple).



© Raison de la voiture



En ce qui concerne les moteurs, les rumeurs font état de l’utilisation du 1.3 Turbo (déjà dans le Compass) dans la variante 180 ch, ainsi que d’un nouveau moteur Diesel, de 2,0 l et 200 ch.

Reste à savoir si, comme le Compass, ce nouveau SUV sept places adoptera le groupe motopropulseur hybride. brancher 4xe.