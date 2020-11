Jeep Compass. Escape in China révèle des images du lifting

Texte: Carlos Moura

Date: 12 novembre 2020

Le Jeep Compass vient de subir un lifting et, une volée d’images en Chine, a déjà révélé quelques détails du nouveau design extérieur du SUV compact de la marque nord-américaine.

Le Jeep Compass subit une opération de mise à jour de son look et certaines images de cette mise à jour sont déjà apparues en Chine.

La partie avant comprend une grille avec un angle légèrement plus grand et un nouveau design dans la maille métallique, ainsi que des groupes optiques plus grands mais plus étroits.

La partie inférieure de l’avant a également été redessinée et comprend désormais des phares antibrouillard plus petits, qui sont visuellement reliés par une bande noire. La grille inférieure est également plus large. L’arrière n’a pas de changements majeurs.

La gamme Compass sera renforcée par une version Trailhawk, qui se distingue par la calandre peinte en noir, ainsi que des graphismes rouges et noirs sur le capot, deux crochets de remorquage rouges à l’avant, des coques de rétroviseurs noirs et des roues noires et argentées.

L’intérieur de ce SUV devrait recevoir un nouvel écran tactile pour l’infodivertissement et la dernière génération de logiciels du système Uconnect.

Le Jeep Compass redessiné devrait être dévoilé au salon de l’automobile de Guangzhou le 22 novembre. C’est juste un peu…

