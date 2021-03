Jedward rase les quiffs emblématiques pour collecter de l’argent pour la charité

Les frères, dont les vrais noms sont John et Edward Grimes, sont devenus célèbres dans la sixième saison de Le Facteur X, et est devenu aussi connu pour leur énergie pétillantey quant à leur gigantesque correspondance banane coiffures.

Une personne a tweeté: « Quel brillant spectacle qui a été … et a permis de collecter une quantité incroyable de liquidités indispensables. Jedward étaient de grands sports se raser les cheveux. «

Une autre personne a écrit: « Des gars incroyables, ils ont l’air fabuleux, leur quiffs étaient leur signature, se raser pour une si bonne cause, leur maman serait si fière d’eux.«

Pendant ce temps, un autre fan a fait tapis avec les compliments, ajoutant: « Je pense qu’ils ont fière allure! Une chose courageuse et décente à faire. Leurs cheveux étaient leur signature. Respect. »

Edward est allé le premier en criant ‘Jaysus! ‘ à plusieurs reprises au fur et à mesure que la réalité s’infiltrait, affirmant qu’il pourrait devoir investir dans une nouvelle collection de chapeaux.

Quand ce fut au tour de John de faire couper ses serrures, il mentionné: « Tout le monde souffre d’un cancer et a des histoires à raconter.

« Même notre grand-père, il avait un cancer du poumon et il a vécu pendant près de 20 ans avec un poumon et un cancer de la peau.

« Alors c’est navrant d’entendre ça histoires et voir la famille et les amis et tout le monde racontant leur histoire, juste pour voir ce que tout le monde a vécu. «