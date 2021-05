Jedward a envoyé des notes vocales à ses fans et vous étoufferez de rire

Désolé … c’est un compte Jedward Stan maintenant.

Nous ne sommes pas devenus des stans hardcore de Jedward sur notre bingo 2021, mais nous y sommes. Le facteur X les chanteurs ont envoyé des notes vocales à leurs fans et, naturellement, ils sont absolument hilarants.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Jedward sont des légendes de la culture pop. Les jumeaux identiques irlandais (nés John et Edward Grimes) sont devenus célèbres lors de la sixième série de Le facteur X en 2009 et après quelques passages à la télé-réalité (Célébrités Big Brother et Voyage en autocar de célébrités), un succès de l’Eurovision et quelques documentaires, ils ont réussi à rester sous les projecteurs depuis.

Bien qu’ils se soient en quelque sorte éloignés de la musique, ils sont restés dans nos cœurs pour avoir fréquemment dénoncé les injustices sur les réseaux sociaux et montré leur soutien à Black Lives Matter, aux droits LGBTQ + et plus encore.

Jedward a envoyé des notes vocales à ses fans. Image: @jepicpics via Instagram, @cabbageokay via TikTok

Eh bien, comme vous l’imaginez, Jedward obtient une tonne des DM de leurs fans et fidèles aux icônes qu’ils sont, ils ont en fait commencé à leur répondre.

Maintenant, les gens partagent les réponses hilarantes des notes vocales de Jedward sur TikTok.

TikToker Nosebleedfitz a également pris le train en marche en envoyant à Jedward la ligne emblématique « Je suis désolé d’apprendre que votre grand-mère est décédée, ouais » de Éduquer le Yorkshire. Jedward a alors répondu: « Hey Bella, il est donc tard dans la nuit et je pense juste à toi et à la façon dont tu es Jepic. De toute façon, je veux juste t’envoyer de beaux rêves, de l’amour et de la force. »

Oh Jedward, ne changez jamais.

