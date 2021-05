Jedi: Fallen Order: Mise à jour de la prochaine génération de l’été

Jeux Lucasfilm a annoncé que la version de nouvelle génération de Star Wars Jedi: Ordre déchu arrivera cet été.

Cela a été confirmé dans une nouvelle entrée dans le blog Guerres des étoiles, Pour célébrer le jour annuel de la guerre des étoiles (4 mai), le jeu de Respawn Entertainment recevra une mise à jour de nouvelle génération pour PS5 et Xbox Series X / S.

«À partir de cet été, nous sommes heureux d’annoncer la sortie de la prochaine génération de Star Wars Jedi: Fallen Order, apportant un certain nombre d’améliorations techniques aux versions console du jeu. Playstation 5 Oui Xbox Series X / S « le billet de blog lu.

Cette version sera une mise à jour inter-génération gratuite pour les propriétaires actuels de la console Jedi: Fallen Order.

La version nouvelle génération de Star Wars Jedi: Fallen Order sur Xbox Series X | S arrivera gratuitement cet été. pic.twitter.com/RRxSj795oa – Xbox Studio (@XboxStudio)

EA propose également jusqu’à 70% de réduction sur les éditions Standard et Deluxe jusqu’au 12 mai pour PS4, Xbox One, Origin et Steam.