Jean Smart rejoint Brad Pitt et Margot Robbie dans la distribution All-Star Babylon de Damien Chazelle

Jean Smart va rejoindre le casting toujours plus vaste du prochain long métrage de Damien Chazelle, Babylone. Le casting comprend déjà une quantité incroyable de talents, dont Margot Robbie (Escouade Suicide), Brad Pitt (Il était une fois… à Hollywood), Olivia Wilde (directrice de Booksmart), Toby Maguire (Homme araignée), Spike Jonze (directeur de Être John Malkovich), Diego Calva (Te prometo anarquía), Jovan Adepo (Suzerain), Li Jun Li (Sexe/Vie), Katherine Waterston (bêtes fantastiques et où les trouver), Max Minghella (Le conte de la servante), Puce (Bébé Conducteur), Tissage de Samara (Prêt ou pas), Rory Scovel (Je me sens belle), Lukas Haas (Début), Eric Roberts (Les consommables), PJ Byrne (le loup de Wall Street) et Damon Gupton (Coup de fouet). Ouf!

Jean Smart est dans nos coeurs depuis Concevoir des femmes,et pour la première partie de sa carrière, elle a joué un personnage plus doux et pétillant. Dans ses derniers projets, elle a récemment surpris le public avec ses choix pour des rôles plus audacieux. Si vous ne l’avez pas vue dans la saison 2 de la série FX Fargoen tant que Floyd Gerhardt, matriarche de la famille criminelle Gerhardt Minnesota, vous manquez quelque chose.

Toutes les parties et les intrigues du prochain film du lauréat d’un Oscar La La Land le réalisateur est secret. Les seuls indices que Paramount donne est que le film est classé R et se déroule dans le moment changeant d’Hollywood lorsque l’industrie du cinéma est passée du cinéma muet au cinéma parlant. Le drame marquera le cinquième long métrage du réalisateur Damien Chazelle, qui a déjà remporté les Oscars pour Coup de fouet, La La Land, et Premier homme.

Damien Chazelle est le plus jeune à avoir remporté l’Oscar du meilleur réalisateur, à l’âge de trente-deux ans, l’ancien détenteur du record étant Norman Taurog, qui détenait le titre depuis quatre-vingt-six ans. Ses films ont tendance à avoir un caractère pérenne qui est la musique inoubliable. Cela vient de sa passion pour la musique et la création musicale, jouant comme batteur de jazz dans ses jeunes années. Ses premières perspectives de batteur lui donneraient tout le matériel dont il avait besoin pour faire Coup de fouet. L’histoire se concentre sur un jeune batteur prometteur qui s’inscrit dans un conservatoire de musique impitoyable où ses rêves de grandeur sont encadrés par un instructeur qui ne recule devant rien pour réaliser le potentiel d’un étudiant.

Il dit: « À la fin du lycée, j’ai eu ce moment de bifurcation où une partie de moi a envisagé d’aller à l’école de musique professionnelle pour vraiment le poursuivre. Il y a beaucoup de musiciens dans ma vie. Mais les films sont venus d’abord pour moi. C’était ma passion originelle.

Sa passion semble également être Hollywood. « Je trouve LA plutôt romantique, en fait. En tant que accro au cinéma, c’est une ville qui a été construite par les films. Il y a quelque chose de vraiment étrange et surréaliste à ce sujet que je trouve énergisant. » Il a trouvé la recette parfaite pour l’exprimer. « Ce qui est génial avec les comédies musicales, c’est leur énergie et leur intransigeance – arrêter l’histoire pour chanter et danser. Comment pouvez-vous ne pas aimer ça? » Babylone est en train de tourner pour une sortie le jour de Noël 2022. Cela a été rapporté pour la première fois dans The Hollywood Reporter.

Sujets : Babylone