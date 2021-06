Jean Smart parle de la perte de son mari depuis 34 ans lors du tournage de « Hacks »

Le mari de Jean Smart, Richard Gilliland, est décédé subitement le 18 mars 2021 d’une maladie cardiaque à 71 ans.

L’acteur de 69 ans était en train de filmer « Hacks » pour HBO Max lorsque la tragédie a frappé, la laissant continuer à traverser la douleur pour terminer le tournage. Elle a franchement discuté de l’expérience dans une interview avec le New Yorker dimanche, révélant les émotions qu’elle a ressenties à l’époque.

Jean Smart et Richard Gilliland arrivent à la première du film « Jane » de National Geographic Documentary Films au Hollywood Bowl le 9 octobre 2017. Michael Tullberg / Getty Images

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà pensé à écrire un mémoire, Smart a changé de cap au cours de sa réponse alors qu’elle traitait les événements de l’année dernière, révélant qu’elle n’avait commencé à y penser qu’au cours des six derniers mois.

« Avant cela, me suis-je dit, mon Dieu, pourquoi quelqu’un voudrait-il lire un livre sur ma vie ? Ce n’est pas si intéressant », a-t-elle déclaré. «Et aussi, je suis trop privé pour raconter l’une des parties les plus intéressantes. Alors à quoi bon ? Mais j’ai vécu des choses personnelles au cours de la dernière année sur lesquelles j’aurais peut-être envie d’écrire un jour.

Plutôt que de poursuivre sa réponse, Smart a pris un moment pour réfléchir à la perte de son mari, ajoutant: « Vous savez, j’ai l’impression que je devrais juste dire quelque chose à propos de mon mari, car il est décédé de manière très inattendue. »

« Il me restait encore une semaine de ‘Hacks’ à faire », a-t-elle expliqué. « C’était dur. Je devais faire une scène de funérailles. J’étais une épave, mais en fait, ça s’est avéré très drôle.

La star de « Mare of Easttown » a expliqué que Gilliland, qui était également acteur, n’avait jamais vraiment pu montrer ses talents d’acteur parce qu’il avait mis sa carrière de côté pour la sienne. « Mais il faisait partie de ces acteurs qui n’ont jamais eu la chance de vraiment montrer ce qu’il pouvait faire », a-t-elle déclaré. « Il l’a fait à quelques reprises sur scène. »

Gilliland a eu un rôle récurrent dans « Designing Women », où il a rencontré sa femme, jouant le petit ami du personnage d’Annie Potts. (« Je l’ai rencontré quand il embrassait quelqu’un d’autre », a plaisanté Smart lors d’une interview en 2017). Il a également fait des apparitions notables au fil des ans dans « Party of Five », « Matlock », « The Waltons », « Thirtysomething », la mini-série télévisée de 1978 de « Little Women », « The Unit » et « 24 ».

L’actrice Jean Smart et son mari l’acteur Richard Gilliland assistent à la première de « Mistress » à West Hollywood le 17 août 1992. Ron Galella / Collection Ron Galella via Getty

« Mais il a vraiment sacrifié sa carrière pour que je puisse profiter de mes opportunités », a expliqué Smart. « Je n’aurais pas tout ça, sans lui. »

Smart a admis que cela avait été « vraiment bizarre » pour elle depuis qu’elle avait perdu son mari, ajoutant: « Ce n’est pas tout ce que j’ai jamais rêvé qu’il se produise. Pas si tot. Il me faisait rire tout le temps. Ça va être dur de vivre sans.

Jean Smart dans « Hacks ».

Lucia Aniello et Paul W. Downs, deux créateurs de « Hacks », ont évoqué dans une interview avec la Playlist Smart la capacité de compartimenter après la perte de son mari pour terminer la saison de la série, notamment en filmant une scène de funérailles.

« Je vais juste dire ceci. C’est quelqu’un qui est tellement engagé dans le métier et une actrice tellement incroyable, et pas seulement pour ça, mais à chaque fois que nous dirions: «Hé, cela pourrait rendre les choses un peu plus faciles si vous voulez faire ceci à la place ou cela à la place. ‘ et elle avait le plus souvent ‘Non, c’est ce qu’il dit. C’est ce que je vais faire », a déclaré Aniello. « Donc, elle va toujours se mettre l’esprit, le corps et l’esprit en jeu pour ce qui a été écrit dans le script (et) nous avons écrit ceci et lu un tableau neuf mois auparavant. »

Downs a ajouté: « Elle voulait vraiment terminer le spectacle. Et elle voulait vraiment être de retour sur le plateau avec sa famille de plateau.

« Et nous savons à quel point la série et le personnage comptaient pour elle, donc à cet égard, nous voulions faire tout ce qu’elle se sentait à l’aise de faire », a-t-il déclaré. « Et elle voulait vraiment revenir et finir, et je pense que c’est juste un témoignage à quel point elle était incroyable. »

Selon USA Today, Smart et Gilliland se sont mariés en 1987, dans la roseraie de l’acteur Dixie Carter. Le couple partage deux enfants : Connor, 31 ans, et Bonnie Kathleen, 12 ans, qu’ils ont adoptés en 2009.

Lors d’une interview approfondie avec 45secondes.fr le mois dernier, Smart a déclaré qu’elle aurait souhaité que son mari puisse voir ses projets les plus récents, « Hacks » et « Mare of Easttown », qui lui ont tous deux valu d’être acclamés par la critique et le buzz Emmy. .

« J’aurais juste aimé partager ces deux émissions avec lui », a-t-elle déclaré. « Je sais qu’il aimait le scénario de ‘Hacks’. Il pensait qu’ils étaient brillamment écrits, très drôles, et c’est juste difficile de ne pas le partager avec lui.