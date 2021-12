Jean-Marc Vallée, directeur du Dallas Buyers Club, est décédé

Jean-Marc Vallée, le cinéaste canadien qui a choqué Hollywood avec Dallas Buyers Club, est décédé à l’âge de 58 ans dans une cabane à Québec, où il célébrait les fêtes. Son partenaire Nathan Ross a confirmé la triste nouvelle que le responsable de la série De gros petits mensonges il a perdu la vie pour des raisons qui restent inconnues. Son œuvre immortelle sera l’excuse parfaite pour se souvenir de lui et le célébrer.

Ross a partagé le texte suivant : « Jean-Marc représentait la créativité, l’authenticité et une façon de faire les choses différemment. C’était un véritable artiste et un gars attentionné et généreux. Tous ceux qui ont travaillé avec lui ne pouvaient s’empêcher de voir le talent et la vision qu’il possédait. C’était un ami, un partenaire créatif et un frère aîné pour moi. Le professeur nous manquera profondément, mais c’est un réconfort de savoir que son beau style et son travail impressionnant qu’il a partagé avec le monde perdureront. ».

Un talent immortel

Vallée est né en 1963 à Montréal et son œuvre la plus connue est le film Dallas Buyers Club qui a obtenu six nominations aux Oscars et les acteurs Matthew McConaughey Oui Jared Leto ils ont remporté leurs prix respectifs pour leur participation au film. Le directeur est également responsable de De gros petits mensonges, la série qui lui a valu un Emmy Award.

D’autres œuvres du cinéaste qui ont été au centre de la scène de l’industrie hollywoodienne ? Mes glorieux frères (2005) et La reine victoria (2009). Le talent de ce cinéaste l’a amené à se démarquer par un style personnel et la conviction de raconter des histoires significatives qui ont touché le public du monde entier ainsi que les critiques spécialisés.

La chaîneHbo a publié une déclaration émouvante après la publication de la triste nouvelle : « Un cinéaste brillant, un talent vraiment phénoménal qui a insufflé à chaque scène une vérité profondément viscérale et émotionnelle. Nous sommes choqués par la nouvelle de sa mort subite et exprimons nos plus sincères condoléances à ses fils, Alex et Émile, sa famille et son partenaire de production de longue date, Nathan Ross. ».

