Jean-Luc Godard, l’un des pères de la Nouvelle Vague, est décédé à l’âge de 91 ans.

Cinéma

La mort de Jean-Luc Godard, considéré comme l’un des plus grands cinéastes de tous les temps, a été confirmée lundi matin.

© GettyJean-Luc Godard, l’un des pères de la Nouvelle Vague, est décédé à l’âge de 91 ans.

Chaque année, nous licencions des personnalités de l’industrie cinématographique, mais en 2022, de grands noms reposent déjà en paix, tels que Ray Liotta, James Caan et Olivia-Newton John. Ce lundi, ils ont annoncé le décès à l’âge de 91 ans Jean-Luc Godardréalisateur franco-suisse qui a joué un rôle déterminant dans ce qui est devenu la Nouvelle Vague, le mouvement qui a révolutionné le cinéma dans les années 1950.

Cela a été confirmé par les médias libération de France, précisant qu’il est mort entouré de ses proches et pour « suicide assisté » à Rolle, une ville de Suisse où il a vécu pendant des années. Cette pratique est tout à fait légale dans ce pays. Selon un ami de la famille : « Il n’était pas malade, il était juste épuisé. Il avait donc pris la décision de finir. C’était sa décision et c’était important pour lui que ça se sache. ».

Le cinéaste est né à Paris le 3 décembre 1930, vivant son enfance avec son père médecin et une mère issue d’une famille aisée. Dans sa jeunesse, il s’installe au País et entreprend des études d’ethnologie, mais sa passion pour le cinéma l’amène à visiter tous les lieux liés à la cinéphilie, à commencer par l’analyse des films dans la revue Cahiers du Cinéma. Puis, il se fait un nom parmi les grands cinéastes comme François Truffaut, Eric Rohmer, Claude Chabrol, Agnès Varda et Jacques Rivetteentre autres.

Dans sa filmographie on retrouvera plus de 50 titres entre 1955 et 2018, dans lesquels il a eu comme égérie principale anna karine, une jeune actrice avec qui il a travaillé sept fois puis l’a épousée. Parmi ses œuvres notables figurent: Vis ta vie (1962), Mépris (1963), Pierrot le fou (1965), Made in USA (1966), Tout va bien (1972), Sauve qui peut, la vie (1981), Je te salue, Maria ( 1984), Nouvelle Vague (1990) Oui Éloge de l’amour (2001).

Quand il s’agit de laisser un héritage dans l’histoire du cinéma, c’est ce qu’il a fait Jean-Luc Godard avec son style avant-gardiste et ses techniques de montage, faisant de lui non seulement une légende mais aussi un artisan du cinéma avec une caméra à la main et un esprit plein d’idées. Durant l’âge d’or en Europe, son nom sera parmi les plus emblématiques en laissant une trace indélébile et c’est pourquoi les cinéphiles lui font leurs adieux sur les réseaux sociaux.

