Jean-Luc Godard et ses meilleurs films

Un jour comme aujourd’hui 1930, il est né en France, Jean-Luc Godard celui qui est considéré comme le père du « Nouvelle vague », courant stylistique au cinéma qui proposait une séparation des récits conventionnels.

Rappeler Godard dans son 90e anniversaire, nous vous montrons le meilleur de son filmographie.

Le film suit un groupe d’étudiants, dirigé par Guillaume (Jean-Pierre Léaud) Oui Véronique (Anne Wiazemsky) d’une petite cellule à la planification pour changer le monde à tout prix.

Cette mise en scène spectaculaire de Godard explore sa vision révolutionnaire de la politique, donnant le ton au mouvement social à venir.







Ce film est un portrait de la culture des jeunes au milieu des années Années 60 dans Paris. Jean-Pierre Léaud il joue un jeune homme idéaliste, un écrivain en herbe.

L’utilisation d’entretiens de style Cinéma-vérité sur des sujets tels que l’amour, la politique et la consommation, ils donnent le rythme du film.







Anna Karina Elle est la principale protagoniste de ce film, jouant une danseuse qui décide qu’elle veut avoir un enfant, mais incapable de convaincre son petit ami de l’idée, elle se concentre sur sa meilleure amie.

C’est un film au ton léger, comique et stylisé, créant une sorte de comédie musicale néoréaliste.







C’est un film noir de science fiction situé dans la ville fictive de Alphaville où des concepts comme la libre pensée, l’amour, la poésie et les émotions ont été éliminés.

Ce film suit Odile (Anna Karina) pendant qu’il rencontre deux voleurs, Franz (Sami Frey) Oui Arthur (Claude Brasseur), avec l’intention de voler de l’argent.

Décrit par lui-même Godard comme « Alice au Pays des Merveilles rencontre Franz Kafka », ce film se déroule dans les rues de Paris, rendant mythique une série de lieux du paysage français.







Le film suit un week-end idyllique à la campagne alors qu’il se transforme en un cauchemar sans fin d’accidents de la circulation, de révolutions, de cannibalisme et de meurtres alors que la société bourgeoise française commence à s’effondrer.







Étant l’un des débuts de réalisateur les plus audacieux de l’histoire, à travers ce film, Godard il redéfinit les règles du récit cinématographique.







À travers douze chapitres, le film suit la vie d’une jeune femme, à commencer par une sorte de documentaire cinéma-vérité et se terminant comme un film de classe B.

C’est une critique sévère du consumérisme dans laquelle les gens passent d’un confort à l’autre, pour être achetés ou vendus et une lettre d’amour de Godard vers Anna Karina.







Il fait suite à la séparation d’un mariage, où Brigitte Bardot donne l’une de ses meilleures performances en tant qu’épouse du scénariste joué par Michel Piccoli.







C’est un résumé de la carrière de Godard, cela a été décrit comme un cubisme cinématographique.

Tourné dans une immense palette de couleurs primaires et chargé de références à la littérature, aux peintures, à d’autres films et à la culture pop, Pierrot le fouIl s’agit d’autres choses, des batailles de l’artiste, de la guerre du Vietnam et de la mort de la romance.