Jean-Claude Van Damme fait un film Netflix

JCVD alias Jean-Claude Van Damme est de retour: la star de l’action des années 80 et 90 joue le rôle principal dans “The Last Mercenary”. Le tournage de la production Netflix est actuellement en cours en France.

“The Last Mercenary” est le premier projet commun entre Van Damme et Netflix. “The Muscles from Brussels” a annoncé la collaboration il y a quelques jours avec une mystérieuse vidéo YouTube.

Jean-Claude Van Damme en mystérieux agent secret

Dans le clip de cinq minutes intitulé “ JCVD × Netflix bientôt disponible! ” Van Damme pose dans son célèbre numéro d’équilibriste sur le logo Netflix. La vidéo n’a pas fourni plus d’informations. Entre-temps, cependant, d’autres données clés sur la production française de Netflix ont fuité.

Van Damme joue “Le dernier mercenaire”, selon Variety, comme un ancien agent secret mystérieux qui a un besoin urgent de rentrer en France lorsque son fils séparé est accusé à tort de trafic de drogue et d’armes. Même si ce résumé ne suggère pas: c’est une comédie d’action.

Comédie d’action sur les traces de Jean-Paul Belmondo?

Van Damme, qui s’est largement éloigné des comédies d’action dans sa carrière, attend avec impatience le film. «’The Last Mercenary’ est un projet incroyablement passionnant et me permet de découvrir un nouveau genre», explique la star d’action dans un communiqué (via Variety). “J’ai toujours été fan de Jean-Paul Belmondo et j’espère pouvoir faire avancer la comédie d’action à ma manière.”

Van Damme fait également l’éloge du scénario de David Charhon (“A Murder Team”), qui dirige également. Le scénario combine “une belle histoire avec du sentiment, beaucoup d’action et beaucoup d’humour”. Le casting comprend JCVD Alban Ivanov (“La vie est une fête”), Assa Sylla (“Mortels”) et Samir Decazza (“Validé”)

La date de sortie de “The Last Mercenary” sur Netflix n’est pas encore connue.