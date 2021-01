«  Je voulais juste parler  »: l’équipe finlandaise accepte les excuses du skieur russe Bolchunov après que la star ait dit qu’il n’avait pas l’intention de se battre contre son rival

L’Association finlandaise de ski a accepté les excuses du chef de l’équipe de ski russe Alexander Bolshunov, après s’être affronté avec son rival, Joni Maki, lors d’une course de relais masculine dimanche.

La polémique, qui a beaucoup attiré l’attention du public, s’est produite lors du dernier tour du relais, lorsque l’athlète russe, dont le chemin vers la ligne d’arrivée a été bloqué par Maki, a frappé avec colère son homologue finlandais avec un bâton de ski avant de le percuter. .

Deux jours après l’affrontement controversé, Bolchunov et la présidente de l’Association russe de ski Elena Vyalbe se sont excusées conjointement pour les actions de la skieuse, soulignant que l’organisation « valorise fortement le fair-play dans tous les aspects. »

La partie finlandaise a accepté les excuses et a exprimé l’espoir qu’elle ne sera pas confrontée à une situation similaire à l’avenir.

« Nous avons reçu et accepté les excuses de l’Association russe de ski et d’Alexandre Bolchunov pour ce qui s’est passé. Nous voulons profiter de compétitions de ski passionnantes et équitables à l’avenir sans les incidents observés dimanche, qui ne font pas partie du sport du ski», A déclaré Markku Haapasalmi, président de l’Association finlandaise de ski.

Bolchunov a finalement rompu son silence et commenté l’incident dans lequel il était impliqué, expliquant qu’il avait « je voulais juste parler»Avec son adversaire et n’avait pas l’intention de le frapper.

« Quand j’ai franchi la ligne d’arrivée, je voulais juste parler avec Maki de ce qui s’était passé avant l’arrivée et pourquoi il avait fait toutes ces choses. Mes skis étaient très rapides et, lorsque j’ai tenté de m’arrêter, les fixateurs de ski se sont cassés. Je n’avais pas l’intention de l’enfoncer – je voulais juste parler», A déclaré le skieur.

