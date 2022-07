« Je veux que Yalitza Aparicio joue dans mon prochain clip vidéo »: Erasmo Catarino

Interview exclusive

Dans une interview exclusive avec Spoiler, l’auteur-compositeur-interprète Erasmo Catarino parle du thème qu’il a composé pour le film Un chien du Mexique et son désir de travailler avec Yalitza Aparicio.

Erasmo Catarino veut Yalitza Aparicio dans son prochain clip vidéo. (Photo: Erasmo Catarino)

Après avoir été le grand gagnant de la quatrième génération de La Academia, Erasmo Catarino a su se frayer un chemin en tant qu’auteur-compositeur-interprète dans l’industrie musicale au sein du genre régional mexicain. Il a su se positionner dans le goût du public pour son talent, son caractère sympathique et son charisme.

Personne ne se voit refuser une photo lorsqu’on lui demande. Il répond aux salutations quand son nom est crié dans la rue. C’est un homme qui s’est fait aimer du peuple. Ces expressions d’affection sont également appréciées dans le goût envers ses compositions et ses interprétations. Preuve en est son récent hommage à Jeanne Sébastien avec la couverture de juliantla.

« C’est un thème que nous avons préparé pour son anniversaire tragique. C’est un hymne de la musique régionale mexicaine. De plus, l’enseignante Joan nous a laissé un excellent travail que nous pouvons continuer à apprécier et nous devons continuer à chanter. En particulier, juliantla Ça m’a marqué parce que ça m’a identifié avec ses paroles, je viens d’un endroit montagnard et ma famille me manque beaucoup quand je ne suis pas avec eux », commentaire à Spoiler.

De la même manière, l’auteur-compositeur-interprète s’est aventuré au cinéma avec une musique originale à travers le corrido qu’il a composé pour la figure du lutteur légendaire Perro Aguayo. La chanson est le thème principal du film Un chien du Mexique, réalisé par Rafael Aparicio et Andrés Klimek. C’est un documentaire qui couvre l’importance du Can de Nochistlán dans la culture populaire, pas seulement dans le domaine sportif.

« Je suis revenu quand j’avais entre 10 et 12 ans pour faire le corrido. C’est une histoire dans laquelle j’inclus Primavera, Pedrito, toute sa famille. C’était un guerrier, un héros. Le Chien Aguayo a marqué de nombreuses générations et de nombreux enfants comme moi. C’est une légende. Je n’ai pas vu le film parce que je n’ai pas eu la chance, mais j’espère que d’ici la fin de cette année je pourrai faire connaître la chanson dans mon répertoire. Les fans de catch vont beaucoup aimer », partagez nous.

Cette introduction au cinéma lui a plu au point de s’enthousiasmer à l’idée que Yalitza Aparicio jouera dans son prochain clip vidéo. Il n’a pas d’autre nom en tête. Son intérêt pour le protagoniste de Rome Cela l’a motivé dans l’espoir d’obtenir une réponse positive de la part de l’actrice.

« J’aimerais qu’elle soit la vedette de la prochaine vidéo. Nous sommes heureux de vous faire la proposition de montrer à quel point Oaxaca est belle, sa culture. Nous sommes ouverts à ce qu’elle veut proposer pour montrer au monde à quel point l’État est merveilleux dans le cadre d’un thème musical qui m’est propre. Je ne pense à personne d’autre que Yalitza », le fait remarquer.

Avec la production de chansons inédites, des présentations et la sortie prochaine du corrido dédié à Perro Aguayo (qui forme la bande originale de Un chien du Mexique), Erasmo Catarino a un agenda de plans immédiats qui le tient occupé. Quoi d’autre va nous surprendre? Nous serons attentifs à ces surprises.

