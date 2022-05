« Je veux que le discours de mes personnages soit important » : Harold Torres

Voir dans des films comme Colosse, le meurtre (2012), de Carlos Bolado, et Gonzalez : faux prophètes (2014), de Christian Díaz Pardo, nous a montré un intérêt particulier qu’Harold Torres avait à participer à des projets qui lui permettaient d’explorer des personnages avec une voix dans certains conflits. Il n’était pas seulement un acteur, mais un individu voulant nous dire quelque chose à partir des histoires dans lesquelles il se déroulait.

Cet intérêt se poursuit à ce jour, à la fois dans le film et le streaming. Voyager dans ces deux univers de contenu audiovisuel a été une sorte de tremplin pour Harold, qui, fort de son talent, a réussi à se faire aimer de la caméra et des intrigues dans lesquelles il évolue en tant qu’acteur.

La pandémie a apporté avec elle un effet positif pour l’acteur. En raison de son apparition dans la série à succès ZéroZéroZéro, de Prime Video, a été découvert par une grande partie du public mexicain qui n’en avait aucune connaissance, ou qu’il en a peut-être perdu la trace au fil des ans. D’autre part, le public international a prêté attention à sa personne pour la personnification du redoutable militaire Manuel Contreras.

Son travail lui a ouvert les portes de l’industrie américaine. Sous la direction de Martin Campbell, réalisateur de titres tels que Casino Royal Oui L’étrangerHarold apparaît dans le casting stellaire de Mémoire aux côtés de Liam Neeson, Guy Pearce et Monica Bellucci. Il paraîtra bientôt dans nuit silencieuse, film de john woo, réalisateur de films comme Flèche brisée (Code : flèche brisée) Oui mission impossible 2. Nous en avons parlé et plus encore avec lui dans Spoiler.

Entretien avec Harold Torres

Vous avez une vaste carrière dans les films et les séries, mais beaucoup de gens ont commencé à vous placer en fonction de votre personnage de Manuel Contreras, un militaire aligné sur le trafic de drogue, dans ZéroZéroZéro. Comment était cette expérience ? Quel impact ce travail a-t-il eu sur vous ?

C’était un projet très important. Cela s’est produit à un moment inhabituel pour tout le monde, qui était la pandémie. Parce que la grande majorité de la population était confinée, beaucoup, ne trouvant pas quoi faire, se sont mis à regarder du contenu en streaming. Cela favorisait trop pour que mon travail soit connu dans le monde entier.

Ils ont regardé la série en Chine, en Russie, dans divers pays. J’ai reçu des messages disant qu’ils avaient aimé mon personnage. Il a également atteint les yeux des professionnels. Cela m’a permis d’être invité à des projets comme Mémoire (Tueur sans mémoire), Je suppose. De la même manière, le travail de mes managers y est pour beaucoup. Ce n’était pas si facile d’y arriver. Le travail de mes managers a été précieux car ils ont su me donner des opportunités que je n’aurais pas eues auparavant.

Cette série m’a amené à être dans d’autres choses que j’ai faites récemment. J’ai l’impression d’avoir eu beaucoup de chance à cause du type de personnages que j’aborde. Beaucoup de gens s’attendraient à ce qu’il fasse d’autres types de projets, mais je crois honnêtement que tout s’est déroulé de la manière que j’aime le plus, c’est-à-dire avec des personnages de ce calibre, comme Manuel Contreras.

Vos personnages ont la qualité de s’engager dans des histoires à thème social, quel que soit le genre. Comment les choisissez-vous ? Qu’est-ce qui vous pousse à les accepter ?

La vérité est que les projets m’ont choisi. Il y a certaines questions sur lesquelles je n’ai aucune chance de trancher, comme Martin Campbell m’invitant à participer à Mémoire et mon personnage va dans cette ligne. Ou il y a le cas de John Woo, qui m’a aussi invité à participer à un film avec une esthétique sur laquelle je n’ai pas travaillé.

Chaque fois que je peux prendre des décisions proches de mes idées, je recherche quelque chose comme une fiction intéressante qui attire mon attention en raison de ses structures ou de problèmes psychologiques. Les thrillers, pour ne citer qu’un autre genre, me passionnent. Je cherche que ce qu’ils disent, leur discours, soit important.

Pour moi, les personnages ont des répercussions dans le sens de comprendre que nous faisons partie d’une société et dans cette société, qui est celle du Mexique, nous avons beaucoup de contradictions et beaucoup de choses dont nous devons parler. Dans Memory, la ligne de mon personnage s’intéresse à la société avec laquelle il vit. Hugo Márquez a la même conscience que moi, ou que j’essaie d’avoir. Il le montre en travaillant contre les exploiteurs de personnes à la frontière entre le Mexique et les États-Unis.

Quelle liberté un réalisateur comme Martin Campbell vous a-t-il laissé pour pouvoir travailler sur votre personnage d’Hugo Márquez ?

Dès le début, tout est bien défini dans le scénario de Darío Scardapane. Je pense que c’est un grand mérite du réalisateur et du scénariste. Mais il y a eu des changements. Beaucoup de choses ont été accommodées pendant le processus parce que Martin travaille avec ce qui est devant lui. Qu’est ce que je veux dire? Quand est venu le temps de travailler sur le plateau, si les choses n’allaient pas, elles étaient changées. Heureusement, toutes mes scènes sont restées dans le film, ce qui n’arrive pas toujours.

Je suis un gars très attaché à mon travail, je suis très intéressé à faire mon travail le mieux possible. Parfois, je peux tomber dans l’exagération. Parfois, j’aimerais être comme Bill Murray parce que la technique de relaxation est positive pour le moment créatif. Cependant, mon processus avec Martin était similaire à ce qui m’attire : chercher, chercher, chercher, travailler, travailler, travailler et voir ce qui peut être mieux. Il y avait cet espace de liberté parce que la construction de ce personnage s’est faite aux côtés du réalisateur.

Ce personnage, Hugo Márquez, vient de certains enfers. Ce que l’on voit à l’écran nous montre subtilement d’où il vient et c’était essentiel pour le film. Un certain passé de son histoire se reflète parce qu’il la raconte dans une scène, du moins par rapport à cette partie de sa vie. Nous voyons aussi un homme qui a non seulement un besoin de remplir sa mission, mais aussi un besoin personnel de trouver les responsables du problème à combattre.

Le film nous montre une société comme la nôtre, une société hypocrite. Nous considérons que ce qui est intéressant, c’est de se faire un pop-corn sur les réseaux sociaux ou de respecter des quotas de moralité, mais ce sont des aspects superficiels. Memory dépeint ce genre d’hypocrisie avec la philanthropie et qu’au final c’est le reflet de notre société. On le regarde avec un personnage qui est apparemment un modèle et puis on découvre que c’est très sale tout ça.

J’aime que mon personnage voyage à travers une histoire qui montre ce côté et d’autres problèmes de notre époque, comme les centres où les enfants sont séparés de leurs familles. On y voit le personnage de Guy Pearce, qui est un agent du FBI, se battant tout le temps contre la police de son propre pays. Pour un spectateur qui veut regarder le film pour se divertir, il se divertira. Mais il y a aussi des éléments à approfondir et ils sont mis dans le bon sens, ils ne sont pas forcés. Il y a aussi la liberté là-bas.

Votre personnage d’Hugo Márquez n’est pas un agent mexicain sporadique, ivre et festif, c’est-à-dire sans clichés souvent utilisés pour les policiers mexicains dans les contenus étrangers. Comment te sentais-tu?

Nous vivons à une époque où les quotas sont importants pour les réseaux. Je le dis du point de vue qu’ils doivent se conformer en mettant le noir, le noir, l’asiatique, le gay et le mexicain. Ce qu’il faut faire avec ce type de personnages, c’est leur donner la parole, leur permettre de dire ce qu’ils ont envie de dire, et non tout adapter pour bien paraître aux autres sous présomption d’inclusion.

Dans le cas de Mémoire, Le personnage d’Hugo Márquez est mexicain, il n’est pas là pour respecter l’un de ces quotas, mais parce qu’il est mexicain et que les problèmes se produisent à la frontière et incluent des histoires liées au Mexique. J’étais le Mexicain chanceux qui a pu jouer ce rôle. Mention spéciale à Pam Dixon, la directrice de casting qui cherchait un Mexicain et non un acteur d’une autre nationalité pour personnifier un Mexicain.

A-t-il été facile ou difficile pour vous de vous lancer dans l’industrie hollywoodienne ? Est-ce difficile ou facile à attacher ?

Je crois qu’il n’y a pas de grandes différences entre la façon dont vous travaillez aux États-Unis et la façon dont vous travaillez au Mexique. Sur le plan technique, c’est très similaire. Quelque chose à souligner, c’est que les rôles que j’ai eus au niveau international, j’ai fait pour des productions qu’ils considèrent comme indépendantes. Peut-être que ce que nous concevons comme quelque chose de très gros en termes de production, est ailleurs indépendant.

Les campeurs Liam Neeson et Guy Pearce étaient les mêmes que ceux que nous avons utilisés au Mexique, je veux dire la taille. Taj Atwal et moi avons reçu des campeurs sympas, mais ce n’étaient pas des monstres à trois étages avec une piscine au milieu. Je pense que selon le poids que le personnage a dans l’histoire, c’est la façon dont il vous traitera.

Avec Mémoire J’avais peur et j’ai mis beaucoup d’énergie dans un aspect : la langue anglaise. La partie difficile d’en parler n’était pas quand nous faisions les prises. Pour moi, le plus compliqué, c’était le quotidien de la journée de travail, parler anglais tout le temps. Pour cette raison, il est arrivé fatigué, épuisé à l’hôtel. C’était le plus difficile.

Après avoir travaillé avec Martin Campbell, vous allez maintenant le faire en nuit silencieuse avec John Woo, un autre réalisateur reconnu dans le genre action.

Je ne peux toujours pas dire grand-chose. Tout dépend du résultat final du film et si j’y suis apparu. Ce que je peux dire, c’est que c’est un privilège de travailler avec un réalisateur que j’admire. J’ai vu ses films quand j’ai commencé ma carrière d’acteur. Comme je participais à un court métrage, le réalisateur m’a recommandé de voir la filmographie de John Woo et m’a prêté des films qui n’étaient pas si faciles à obtenir. J’étais fasciné.

Plus tard, grâce à Jorge Ayala Blanco, j’ai dû voir du cinéma asiatique. Ses façons de raconter des histoires et de manier des haches étaient différentes de ce que nous connaissions. Tout cela m’a impressionné. J’ai rencontré l’esthétique de John Woo, ils sont fabuleux. je me souviens avoir vu Face/Off et j’étais étonné, je ne savais pas ce qui se passait. Le film était plutôt cool !

Un autre dont je me souviens est celui de Van Damme, Cible difficile (opération de chasse). Le voir avec ses longs cheveux, sur sa moto, entre deux explosions, m’a semblé spectaculaire. Je suis donc extrêmement reconnaissant d’être venu nuit silencieuse avec courtoisie.

