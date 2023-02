Je veux danser avec quelqu’un : l’actrice Naomi Ackie chante-t-elle dans le film de Whitney Houston ?

images sony

Enregistrer Je veux danser avec quelqu’un Il a été créé ce 9 février dans les salles d’Amérique latine.

©IMDBJe veux danser avec quelqu’un met en vedette l’actrice Naomie Ackie

Je veux danser avec quelqu’un soit Je veux danser avec quelqu’un Il est sorti en salles dans plusieurs pays le 9 février et, si vous n’avez pas vu la cassette, nous vous disons quelques détails, par exemple si l’actrice Naomi Ackie chante.

Le film, réalisé par Kasi Lemmons et écrit par Anthony McCarten, suit la vie de Whitney Houston, depuis qu’elle a commencé à chanter en choeur jusqu’au sommet de sa carrièrealors qu’elle était surnommée « The Voice ».

Tout au long du film, vous pourrez entendre certaines des chansons les plus représentatives de Whitney, comme celle qui donne son titre au film. Je veux danser avec quelqu’unen plus de Je vous aimerai toujourscependant, Est-ce que c’est Naomi Ackie qui chante ?

+ Est-ce que Naomi Ackie chante sur I Wanna Dance With Somebody ?

La réponse est nonla voix n’est pas celle de l’actrice britannique et, comme ils l’ont dit, cela n’avait pas grand-chose à voir avec le talent de la gagnante des BAFTA, mais plutôt ils ont simplement estimé que la voix de Whitney est incomparable et ne peut être imitéeils ont donc décidé qu’il valait mieux utiliser la vraie voix de Whitney pour les chansons sur la bande, malgré le fait que des actrices et des chanteuses comme Jennifer Hudson aient interprété les chansons du natif du New Jersey à d’autres occasions.

Le film met en vedette Naomi Ackie et le casting est complété par Ashton Ponceuses, Clive Davis, tucci stanley, nafessa williams, Bria Danielle Singleton, Tamara Tunie, Alana Monteiro, Kris Sidberry, Brendan Edwards, Daniel Washington et clarke petersentre autres actrices et acteurs.

