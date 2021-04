Je vends aussi: tout en ligne

Il termine “consumatore” da qualche decennio ha perduto la sua accezione esclusivamente passiva: molti di noi hanno sì acquistato e consumato, ma sono riusciti anche ad archiviare una miriade di oggetti che sebbene non servano più ai bisogni di un tempo, possono essere utili ad autres. Ensuite, tous les consommateurs peuvent se retrouver gardiens d’objets hors marché, perles vintage, écologistes, experts du désencombrement – notamment à certaines étapes de la vie comme dans la vidéo de The Jackal – et sauveurs de certains collectionneurs passionnés. Pourquoi ne pas profiter de cette expérience accumulée au fil des années et la faire fructifier?

Je vends aussi: un mantra à répéter tous les jours

L’expérience de la vente n’est peut-être pas encore acquise, mais ce n’est pas grave puisque nous pouvons profiter du savoir-faire de ceux qui exercent ce métier depuis plus de 25 ans: eBay est le moyen le plus simple, le plus amusant et le plus sûr de vendre même en tant que simples particuliers, que la plate-forme prend en charge étape par étape. Tout d’abord, il faut entrer dans le rôle de vendeur et, en cela, eBay nous donne un gros coup de main, car il y a 185 millions d’acheteurs actifs dans le monde qui se tournent vers le marché. Avec une vitrine comme celle-ci, c’est aussi amusant à vendre.

Vendre en quelques clics: une plateforme intuitive et sûre

Qu’est-ce qui devrait être fait? Tout d’abord, vous devez décider quoi vendre. Sur eBay, les chaussures sont vendues toutes les deux secondes, les sacs pour femmes toutes les 6 secondes et un téléphone portable toutes les 4 secondes. Mais la plate-forme est capable d’accueillir n’importe quel objet. Après avoir décidé, vous devez prendre quelques photos et rédiger une description du produit: si le produit a un code-barres, en scannant le code-barres, les champs de la liste sont remplis automatiquement. Vous choisissez le prix de vente (vous pouvez également obtenir une suggestion de la plateforme), le mode de paiement et, grâce au responsable des expéditions, vous disposez également d’un accompagnement valable et simple pour gérer cette phase cruciale de la vente. Vous pouvez également imprimer facilement l’étiquette d’expédition directement sur le portail ou profiter de l’application eBay, très facile à consulter partout. A chaque étape et à chaque étape de la vente, vous avez la possibilité d’être aidé par une équipe de support. Le tout en toute sécurité.

Économie circulaire: richesse pour tous

Vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez vendre: l’option «acheter maintenant» vous permet de garder la publicité active jusqu’à ce que quelqu’un achète le produit, tandis que le mode «enchère» vous permet de mettre un objet en vente et de l’attribuer au plus haut soumissionnaire dans un délai limité après avoir établi le prix minimum de départ. Les deux modes sont amusants et connectent des milliers de personnes entre elles. Pas seulement. Ils activent les comportements durables des personnes qui se retrouvent à redonner vie à des objets d’occasion, à la fois en vendant et en achetant: l’économie circulaire est aussi faite de petits et grands gestes, la volonté de ne pas jeter et détruire l’ancien et de réutiliser elle, la volonté de durabilité et de respect de l’environnement et des ressources. Mais c’est une économie réelle, c’est une manière dont la richesse peut aussi fonctionner: la richesse d’une seconde vie pour un objet que nous n’utilisons plus et qui peut devenir le favori de quelqu’un d’autre.

