« Je vais avoir de la chance », à quoi sert ce bouton Google?

Googler quelque chose est quelque chose que nous avons tous automatisé. Nous allons sur google.com, nous tapons ce que nous voulons rechercher, nous appuyons sur Entrée et c’est tout, le moteur de recherche nous donne tous les résultats qui ont été et sont dans le monde. C’est une tâche simple Et c’est en fait sur quoi repose le modèle commercial de Google. Lorsque vous recherchez un terme, disons «tronçonneuse», une chaîne de liens apparaît dans laquelle tu devrais trouver celui qui t’intéresse, et vous, avec votre clic, vous dites à Google quel est le résultat le plus important. Sur cette base et sur des centaines d’autres facteurs, Google localise les liens à une position ou à une autre dans le moteur de recherche.

Le premier lien qui apparaît dans les résultats Google lors de la recherche d’un terme obtiennent généralement 50% des clics des internautes qui recherchent ce terme, il est donc susceptible de penser que quiconque cherche une chose veut atteindre ce lien. Le bouton « Je vais avoir de la chance » fait exactement cela, vous évitant de devoir choisir le lien sur lequel vous souhaitez cliquer dans les résultats de recherche et vous amène directement à celui qui apparaît en premier sur la liste.

C’est intéressant pour l’utilisateur, qui accède à la publication que la plupart des gens trouvent la plus utile sans avoir à la rechercher lui-même, mais ce n’est pas si intéressant pour Google. Le Big G gagne de l’argent grâce à la publicité, et une bonne partie de celui-ci provient annonces dans les résultats de recherche. Si vous cherchez un terme, nous continuerons avec « tronçonneuse », les résultats supérieurs ce sont généralement des liens sponsorisés pour lequel une entreprise a payé – vous pouvez voir qu’il met « Annonce » à côté. C’est ce qu’on appelle SEM (Search Engine Marketing ou Search Engine Marketing).

Lorsqu’une personne appuie sur le bouton « Je vais avoir de la chance » ignore le processus de recherche en tant que tel, vous ne voyez donc pas d’annonces qui apparaissent dans les résultats de recherche. Nous n’avons pas de chiffres récents pour que vous puissiez le voir plus en perspective, mais pour vous donner une idée, en 2006, ce bouton, qui n’était utilisé que par 1% des utilisateurs de Google, cela signifiait une perte pour Google de 110 millions de dollars par an. C’est en 2006, alors que le marketing numérique n’était pas encore à la mode, alors imaginez à quoi doit ressembler le chiffre en ce moment.

Alors maintenant tu sais. Le bouton « Je vais avoir de la chance » oui ça sert à quelque chose Et cela peut vous éviter davantage de maux de tête lorsque vous recherchez des informations. C’est vraiment utile pour faire du travail et trouver des informations officielles, alors essayez-le et dites-nous ce que vous en pensez!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂