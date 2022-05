Je t’ai nommé en silence : Trésors auxquels il ne faut pas être indifférent

pas de spoilers

Ce documentaire qui suit et enregistre le travail de Las Rastreadoras, une organisation qui lance la recherche de personnes disparues dans le nord-ouest du Mexique, a atteint les panneaux d’affichage mexicains.

Je t'ai nommé en silence, un documentaire auquel tu ne peux pas être indifférent.

Ils devraient regarder le calendrier pour savoir à quel jour tombe l’anniversaire de leurs enfants, sans compter les jours d’absence depuis qu’ils ont été victimes de disparition forcée. Ils ne devraient pas non plus porter de pelle pour traverser des montagnes ou des déserts et passer des journées ardues à chercher des restes humains pour identifier les disparus. Mais ils le font, ils le doivent. Sinon, personne ne le ferait. Et c’est déchirant. Elle déchire parce que le pays a croisé les bras face à sa lutte.

Alors que le crime organisé a ignoblement arraché leurs proches pour jouer avec leur vie, les gouvernements et les autorités ferment les yeux pour ne pas agir sur ce qui est censé être de leur responsabilité. A cela s’ajoute un large secteur de la société qui est indifférent à leur tragédie car ils voient l’horreur comme lointaine, ce qui, contrairement aux idées reçues, se rapproche de toute famille mexicaine. Il y a plus de 100 000 disparus au Mexique, ce qui se traduit par des milliers de mères qui ont cessé d’avoir sommeil pour offrir leur vigilance permanente au courage et à l’espérance.

Avec Je t’ai nommé dans le silence, le réalisateur José María Espinosa nous met face à face avec certaines de ces mères, qui dans ce cas Ce sont des femmes qui composent l’organisation de Las Rastreadoras de El Fuerte. Il s’agit du groupe communautaire de Sinaloa dont les membres se consacrent corps et âme à rechercher des trésors dans des tombes clandestines, des plaines ou des dépotoirs. Ils appellent ça, des trésors, ces gens qui ne sont pas rentrés chez eux et qui ont été tués.

Il faut les voir, les connaître, mais le plus important est de les ressentir. Ce documentaire leur permet de pleurer, de parler. Partager ce soulagement est un canal qui relie brutalement ceux qui jusqu’alors ignoraient leur douleur. Une fois sa cause comprise, on ne peut y être indifférent. Sa réalité est indésirable pour toute mère.

Nous vivons à une époque où un fils s’assoit à table pour manger et demande à sa mère ce qu’elle ferait s’il ne rentrait pas à la maison. Ou l’inverse : des mères disant à leur progéniture qu’elles remueraient ciel, mer et terre si un jour elles n’avaient aucune nouvelle de leur sort. C’est cruel, triste que cela se produise, mais ce sont les dialogues qui commencent à se construire en conséquence de la terreur que signifient les disparitions forcées.

« Nous ne cherchons pas les coupables, nous cherchons nos trésors », on entend prononcer dans Je t’ai nommé dans le silence. Cette phrase, brève mais percutante, nous renseigne sur la motivation de leur combat et sur l’esprit de leur cause. De la même manière, il nous instruit de mesurer leur recherche du côté le plus touchant qu’elles protègent en tant que mères qu’elles sont, l’amour pour leurs enfants, leurs trésors. Car c’est ce qu’ils sont, des trésors, une identité qui va bien au-delà de la disparition.

