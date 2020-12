« Je suis vraiment doué pour le rap »

Chance The Rapper dénonce toute la haine sur Internet, disant aux gens qu’il est juste « vraiment, vraiment bon en rap ».

Chance The Rapper vient de répondre à toute la haine qui est lancée dans sa direction en ligne, et ses paroles sont sûres d’énerver encore plus les gens. Depuis la sortie de son premier album studio Le grand jour, qui a eu une réponse modérée de la part des fans et des critiques, et est au centre d’une poursuite de 3 millions de dollars déposée par l’ancien manager de Chance, Pat Corcoran, les gens se sont tournés vers Chance The Rapper. Il est devenu la cible d’une blague alors que les gens louent constamment son matériel plus ancien, comme Rap acide et Livre de coloriage, tout en torréfiant ses nouveaux trucs tout de même. Au cours de sa dernière interview avec Ebro Darden et Peter Rosenberg pour Hot 97, Chance The Rapper a parlé de toute la haine qu’il reçoit quotidiennement, disant ce qui suit après qu’Ebro a suggéré que « Internet arrive pour le démontage ». « Je suis heureux que ‘The Return’ soit sorti, je suis heureux de sortir un peu plus de musique », a commencé Chano. « Je suis vraiment très doué pour le rap. Donc, peu importe ce qui se passe, je vais toujours avoir ça sur lequel me rabattre. Et si ça ne marche pas, je peux faire mes vieux raps et si ça ne marche pas travail, je peux diriger les raps de quelqu’un d’autre. Mais ça va marcher. Il n’y a personne qui peut rapper comme moi. C’est une chose cool à avoir. « Au cours de l’interview, Chance a également parlé de son nouveau projet sur le thème de Noël avec Jeremih, de la santé du chanteur après avoir passé des semaines à l’hôpital avec COVID-19, et plus encore.

