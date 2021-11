Je suis une célébrité : Victoria Derbyshire révèle un horaire de repas bizarre et d’autres secrets dans les coulisses

Victoria Derbyshire s’est rendue au camp du château gallois en 2020 et a révélé l’horaire de repas bizarre que le nouveau casting peut s’attendre à suivre.

Le présentateur de télévision a affronté Sir Mo Farah, Vernon Kay et Jessica Plummer, entre autres célébrités l’année dernière, qui n’a pas eu lieu dans le tristement célèbre camp australien de la jungle pour la première fois en 19 ans d’histoire de la série.

Comme les téléspectateurs le savent, l’émission de télé-réalité a un délai d’exécution rapide, avec de nouvelles mises à jour des camarades de camp six soirs de la semaine. Bien que les producteurs puissent profiter du décalage horaire lors du tournage en Australie, ils n’ont pas ce luxe lorsqu’ils tournent dans le même fuseau horaire depuis le château de Gwrych, ce qui signifie que les candidats de cette année devront s’adapter à un horaire de repas et de sommeil plutôt peu orthodoxe. .

Selon Victoria Derbyshire, de nombreuses scènes clés de la série, comme la préparation des repas et les procès, se déroulent la nuit.

« Ant et Dec sont entrés dans le château, en direct, vers 21h50 pour nous dire qui fera le prochain essai », a déclaré Derbyshire. Temps de la radio.

« Le procès s’est terminé entre minuit et 1 heure du matin, parfois même plus tard. À leur retour, souvent couverts de boyaux de poisson puants ou de cafards, ils racontaient tout aux autres avant de prendre une douche.

« En supposant qu’ils aient gagné des étoiles et gagné de la nourriture, cela est finalement arrivé – on nous a donné un plat médiéval d’anguille, de pigeon et de mouton », a-t-elle déclaré.