Je suis une célébrité… confirme que les premiers concurrents participent à l’essai alors que la nouvelle série commence ce soir

TOPPING A90 XLR préamplificateur amplificateur de casque équilibré complet fièvre HIFI équilibre de bureau préampli de t

Traits:Modules NFCA ultra-hautes performancesA90 a implémenté le premier membre de la nouvelle série de modules NFCA (Nested Feedback Composite Amplifier). Larchitecture de rétroaction des hybrides de courant et de la technologie UHGF (rétroaction à gain ultra élevé) offre dexcellentes performances CC et CALa capacité de commande de courant de sortie élevée permet à lampli de piloter facilement des écouteurs à faible impédanceA90 dispose de trois prises casque de sortie XLR 4 broches, 4,4 symétriques et 6,35 SE pour répondre à différents usagesLa tension de sortie élevée SE 25Vpp / 49Vpp équilibrée avec un courant de sortie élevé et une impédance de sortie inférieure à 0,1 Ohm, le A90 est fourni avec une large gamme dadaptation aux écouteursLA90 est équipé de trois réglages de gain de -9,5 dB / 0 dB / 9,5 dB pour SE et -3,5 dB / 6,0 dB / 15,5 dB pour symétrique. Le bruit de seulement 0,2 uVrms permet à lA90 de sadapter facilement à tous les types découteurs, des IEM extrêmement sensibles aux oreillettes pleine grandeur les plus exigeantes en énergieLorsque les modules NFCA de A90 sont en mode préampli, limpédance de sortie symétrique 20 ohms SE et 40 ohms est largement adaptée à divers amplificateurs de puissanceCest un excellent compagnon de moniteurs actifs empilés avec un DAC D90 lorsque A90 fonctionne comme une application de préampliEmballage inclus:1 x A90 amplificateur de casque1 x câble AC1 x connecteur 6,35 mm à 3,5 mm1 x manuel de lutilisateur1 x carte de garantie