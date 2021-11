Je suis une célébrité 2021 confirmée avec les premières photos officielles

Nous aurons la présentatrice et ancienne animatrice du petit-déjeuner de la BBC Louise Minchin, le médaillé d’or olympique Matty Lee, le DJ de Radio 1Xtra Snoochie Shy, le présentateur de télévision et journaliste Richard Madeley, la chorégraphe Dame Arlene Phillips, DBE, le producteur de musique Naughty Boy, la médaillée d’or paralympique Kadeena Cox, MBE, la légende du football David Ginola, la pop star et présentateur Frankie Bridge et enfin Emmerdale la star Danny Miller.