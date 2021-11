Je suis un téléspectateur de célébrités confus par la réaction de Naughty Boy à la tâche

Depuis son arrivée au Pays de Galles, le joueur de 36 ans vit dans le « clink » avec ses camarades de camp David Ginola et Richard Madeley, tandis que l’autre équipe a profité d’un environnement plus confortable dans le camp principal.

Et après avoir découvert qu’il avait été choisi par eux, Naughty Boy a déclaré: « Il n’y a pas d’amour là-bas » et a menacé de quitter la série.

« J’ai eu un sentiment plus tôt et je pensais à maman et évidemment je vous aime les gars.

« Je ne pense pas qu’après avoir su ce que le camp principal savait probablement ce qu’ils me faisaient subir, sachant que j’avais relevé le défi plus tôt. »

« Pour moi, il semble qu’il ait des problèmes profondément enracinés avec lui-même et qu’il ne soit peut-être pas mentalement préparé à faire face à la série et à l’échec.

« Dans un monde où tant de gens disent » être gentils « et se concentrent tellement sur la santé mentale et le changement de la stigmatisation autour des hommes et de la dépression/anxiété, la réaction et les commentaires envers Naughty Boy sont pour le moins décevants. »