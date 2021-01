Je suis un partisan de Trump, mais personne ne devrait être jugé sur la base de la politique

Je suis un fier républicain du Sud, un chrétien pro-armes et un fervent partisan de Trump. Je suis également caucasien et une femme.

Avec cette seule déclaration, beaucoup d’entre vous ont peut-être déjà décidé ce que vous pensez de moi et ce que vous pensez de ce que j’ai écrit. Peut-être avez-vous déjà décidé si je suis un ami ou un ennemi et si vous serez d’accord ou pas d’accord avec mon point de vue et ce que je vais dire.

Dans cet environnement politique actuel, tant de gens sont prêts à soutenir ou à attaquer les autres simplement sur la base d’une métrique binaire et superficielle.

La triste vérité est que c’est à cela que nous nous sommes réduits: démocrates ou républicains; Libéraux ou conservateurs; noir ou blanc; ami ou ennemi – nous laissant divisés et en colère.

Dans l’ensemble, on a l’impression que nous nous battons si intensément pour, efficacement, nous déshumaniser en créant et en appliquant des étiquettes, faisant souvent des suppositions dures sans qu’une question civile ne se pose.

Tout en devenant défensif, en réagissant émotionnellement aux autres et en se jugeant les uns les autres avec colère.

Récemment, j’ai réalisé que j’agissais de manière défensive à propos de certains messages Facebook sur les émeutes au Capitole. À travers la prise de conscience, j’ai été forcée de regarder ce qui me faisait ressentir de la colère envers des amis qui croyaient différemment. J’ai choisi de réfléchir aux raisons pour lesquelles je ressentais le besoin de devenir défensif et de réagir émotionnellement.

La vérité est que je suis d’accord avec certaines de ces opinions. Bien que je ne sois pas d’accord avec la manière dont leurs opinions ont été formulées, j’ai souscrit à certains des points qu’ils ont soulevés.

Alors pourquoi me suis-je senti attaqué et défensif? Pourquoi ai-je ressenti le besoin de répondre?

Le contenu spécifique des publications sur les réseaux sociaux impliquait la prise d’assaut du bâtiment du Capitole américain.

Ce n’était pas personnel.

Cela ne va pas à l’encontre de mes croyances.

Moi, avec une grande majorité de républicains et de partisans de Trump, j’ai été dérangé et dégoûté par ce qui s’est passé.

Mes amis n’étaient pas là, je n’étais pas là et aucune de ces personnes ne me représente.

Alors pourquoi étais-je si bouleversé? Je me suis vite rendu compte que j’étais bouleversé à cause des étiquettes et des hypothèses qui étaient présentées au sujet des républicains – le parti politique que je soutiens pour la plupart. Je me sentais attaqué à cause des actions des autres simplement parce que nous partageons cette étiquette.

Avec cette seule étiquette, beaucoup de gens ont supposé qu’ils connaissaient mon caractère et les motivations de mon cœur. Plus encore, ils supposent que je suis «toutes ces choses horribles» qu’ils associent au parti politique qu’ils en sont venus à considérer comme l’ennemi.

Pour être clair, je me rends compte que les étiquettes et les hypothèses vont dans les deux sens. Les républicains étiquettent également injustement les démocrates et font des suppositions injustes.

Voici le problème tel que je l’ai découvert: très peu de ces types d’hypothèses et d’étiquettes que nous avons sont exacts!

Réfléchissez un instant avec moi: est-ce que les gens que vous connaissez personnellement pensent et se comportent vraiment comme les extrêmes de leur parti pensent et se comportent?

Si tel est le cas, c’est plus probablement le résultat d’un défaut de caractère des individus, plutôt que de leur affiliation politique.

Les extrêmes de tout parti politique représentent généralement les plus bruyants et les plus fous d’entre nous, et non les battements de cœur de notre nation. Pourtant, ces étiquettes en sont arrivées à définir les segments du «nous» sous le plus mauvais jour.

Dans l’ensemble, une attaque contre n’importe quel aspect de notre parti politique tend à faire ressortir notre nature défensive, et je crois que c’est cette dangereuse mentalité du «tout ou rien» qui nous divise et nous pousse à nous retourner les uns contre les autres.

Dans toutes ces dynamiques, nous assistons au pire des deux parties.

D’une manière ou d’une autre, nous justifions ou ignorons les actions de nos propres partis et masquons la vérité avec notre dialogue constant de va-et-vient de: «Oui, ce n’était pas bien, mais qu’en est-il quand votre camp a fait cela?

Il est naturel d’avoir un parti pris égoïste et d’accepter ce qui soutient nos opinions tout en rejetant tout ce qui va à leur encontre. Le résultat est un va-et-vient constant des «opinions d’experts» des deux côtés, la vérité se trouvant souvent quelque part au milieu.

Plus encore, nous avons réussi à marginaliser notre individualité et notre responsabilité personnelle, nous habituant ainsi à accepter le mauvais comportement de nos propres partis tout en tenant l’autre partie responsable de tous les problèmes du monde.

Quel gâchis de dynamiques et de comportements nous avons laissé nous dépasser.

La vérité est que voter pour un candidat ne signifie pas que vous êtes d’accord à 100% avec lui.

Je ne suis même pas d’accord avec moi à 100% du temps. Je peux être d’accord avec 60% de ce que représente un candidat et 45% de ce que représente l’autre. Cela laisse beaucoup de place au désaccord avec le candidat pour lequel je vote et beaucoup de place pour être d’accord avec ce que vous croyez

Oui, je soutiens Trump. Non, je ne pense pas que ce soit parfaitement bien de dire «attrape-les par le p @ #% y» ou de faire l’une des autres choses horribles et offensantes qu’il a dites et faites.

Je n’ai pas voté pour Trump parce que je le trouve charmant, je n’ai pas non plus été attiré par sa personnalité magnétique et raffinée et je n’ai aucune envie de défendre chacune de ses actions.

J’ai voté pour Trump parce que je pensais (à tort ou à raison) qu’il serait le plus susceptible de nous protéger des menaces étrangères et des attaques terroristes et qu’il améliorerait l’économie.

J’apprécie la sécurité et la stabilité économique. Ainsi, je sentais que Trump offrait la meilleure possibilité d’ouvrir la voie à une vie plus sûre et plus prospère économiquement pour nous tous.

Mais les gens ont regardé mes profils sur les réseaux sociaux et ont laissé un ou plusieurs aspects simples de ma vie me définir: que je suis un républicain soutenant Trump.

On m’a traité de tout: raciste, haineux des pauvres, antisémite et dégoûtant d’enfant-cage. Fait intéressant, tous ces commentaires ont été faits par des personnes que je n’ai jamais rencontrées.

Tout cela à cause d’une seule étiquette.

Fait intéressant, il y a beaucoup de choses à mon sujet auxquelles vous ne pouvez pas vous attendre sur la base d’une description superficielle de moi.

En voici quelques exemples: J’ai de nombreux parents qui vivent des relations interraciales, ce que je soutiens totalement. J’ai donné de l’argent à des personnes qui se trouvent illégalement aux États-Unis.

J’ai appelé des bureaux d’entreprise lorsque j’ai vu des cas de racisme. J’ai fait un don à deux femmes transgenres pour les aider à payer leurs soins médicaux pour la transition. J’ai donné de l’argent très tôt au mouvement Black Lives Matter.

Je suis un empathe, je ressens la douleur des autres à un niveau atroce. Je suis végétalien parce que je ne supporte pas l’idée qu’un être vivant souffre et que je ne ferais jamais de mal ou ne prendrais jamais une vie pour mes désirs personnels ni ne permettrait à quiconque de le faire en mon nom. Je suis une Balance avec un fort besoin de ce qui est juste et juste.

Je pourrais en citer plus, mais aucun de mes gentils gestes ou dons ne prouve quoi que ce soit de bon en moi. Qui je suis, en tant que personne, ne peut pas être simplifié comme ça.

De la même manière, je ne suis rien de ce que l’on m’appelle simplement à cause de mes opinions politiques. Mais c’est à cela que je suis réduit aux yeux de certaines personnes.

Après cette introspection, je tiens à m’excuser sincèrement auprès des personnes que j’ai agressées sur les réseaux sociaux après l’insurrection.

C’était par frustration, pas par intolérance. Je pense que nous faisons tous de notre mieux tout en traversant des circonstances sans précédent. À travers tout cela, j’apprends à prendre du recul et à me demander ce que j’espère accomplir avant d’agir.

La réponse n’est jamais: «J’espère aliéner des amis, déranger les gens, faire du mal aux gens et semer le trouble!»

Bien sûr, la plupart d’entre nous comprennent que ce sont les résultats probables lorsque les opinions sont exprimées avec colère plutôt que dans l’intention d’améliorer la compréhension.

Alors, comment pouvons-nous changer cela?

Tout d’abord, je tiens à dire que j’apprécie tous ceux qui ont accepté de lire ceci avec un esprit ouvert. Vous n’êtes peut-être pas d’accord avec mes vues et opinions sur la politique, et je comprends cela. Je le respecte même.

Mais j’espère que vous pourrez vous ouvrir à la possibilité que je vienne d’un lieu de réflexion, avec de bonnes intentions pour toute l’Amérique. J’espère que vous êtes prêt à voir comment nous pourrions être plus semblables dans nos espoirs et nos rêves pour ce pays que vous ne le pensez autrement – malgré la grande différence dans nos perspectives politiques.

En d’autres termes, j’espère que vous êtes disposé à me séparer, en tant qu’être humain, de mes opinions politiques. Juste parce que nous pourrions être en désaccord avec véhémence sur la politique, je me demande si vous pouvez suspendre votre jugement sur moi en tant qu’Ann, une femme qui aime profondément, est farouchement loyale, qui s’efforce d’être gentille et généreuse envers les amis, la famille et les étrangers, avec le million d’autres choses qui me rendent humain.

Je pense que les plus grandes différences entre vous et moi, strictement politiquement parlant, sont les étapes que nous croyons nécessaires pour atteindre ces objectifs collectifs pour l’Amérique.

De plus, je n’essaie pas de trouver des excuses pour mes points de vue et mes opinions, ou de justifier mon comportement lorsque j’ai agi de manière impulsive plutôt que rationnelle.

Je sais que nous sommes chacun responsables de nos actions.

Plutôt que de blâmer, j’essaie d’être autoréflexif et d’assumer mes responsabilités là où j’ai jugé les autres, me suis défensif ou suis devenu émotionnellement réactif en m’en prenant aux autres dont les opinions ou les perspectives étaient hostiles aux miennes ou au Parti républicain en général.

Mon objectif est de m’exprimer avec l’espoir d’être entendu et de favoriser une meilleure compréhension.

Walt Whitman aurait conseillé: «Soyez curieux, ne portez pas de jugement». Je pense que c’est un bon conseil – surtout en ces temps difficiles.

J’ajouterais également cette sagesse de Paulo Coelho pour nous aider à nous rassembler en tant qu’amis et membres de la famille avec des opinions politiques différentes dans les jours et les mois à venir:

«Nous ne pouvons jamais juger la vie des autres parce que chacun ne connaît que sa propre douleur et son renoncement. C’est une chose de se sentir sur la bonne voie mais c’en est une autre de penser que la vôtre est la seule voie. Paulo Coelho

J’espère que mon explication sera reçue d’une manière non conflictuelle, car mon seul objectif ici est de favoriser l’unité, la compréhension et l’acceptation de nos différences.

Ann est la fondatrice-PDG d’une petite start-up de cosmétiques sans cruauté basée à Kennesaw, en Géorgie. Lorsqu’elle ne travaille pas, elle aime passer du temps avec ses chiens de sauvetage, retrouver des amis ou voyager.