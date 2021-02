«  Je suis très chanceux  »: un officier du Capitole a sauvé le sénateur Mitt Romney de la foule

Eugene Goodman, l’officier de police du Capitole qui a éloigné les émeutiers de la chambre du Sénat lors de l’attaque du 6 janvier, a également redirigé le sénateur Mitt Romney à l’écart de la foule quelques minutes plus tôt, a montré une vidéo de sécurité récemment diffusée lors du procès de destitution de Donald Trump.

« J’ai eu beaucoup de chance en effet que l’officier Goodman soit là pour me mettre dans la bonne direction », a déclaré mercredi le sénateur républicain de l’Utah aux journalistes après que la vidéo ait montré à quel point il était proche de la foule pro-Trump qui a pris d’assaut le Capitole.

Del. Stacey Plaskett, D-Virgin Islands, l’un des directeurs de la Chambre poursuivant Trump lors de son procès au Sénat, a montré les nouvelles images de la caméra de sécurité, qui n’avaient aucun son. Il a présenté Goodman se précipitant pour affronter la foule – mais d’abord se bousculer pour guider Romney vers la sécurité.

Goodman avait déjà été salué comme un héros pour ses actions pendant l’émeute après que la vidéo soit apparue de lui en train d’appâter les émeutiers loin de la chambre du Sénat après qu’ils aient violé le Capitole.

Présentant les nouvelles images, Plaskett, qui est un délégué sans droit de vote au Congrès, a déclaré qu’il y avait «plus dans son histoire héroïque».

«Dans ces images de sécurité, vous pouvez voir l’agent Goodman courir pour répondre à la violation initiale», a-t-elle déclaré.

Les images montrent Goodman se précipitant dans le couloir de l’horloge de l’Ohio à l’extérieur de la chambre du Sénat en direction de Romney, lui faisant signe de se retourner et de prendre un chemin différent. Romney puis se retourna et se précipita vers la chambre du Sénat.

Romney était dans la chambre mercredi pendant que Plaskett jouait la vidéo et la regardait attentivement.

Il a déclaré aux journalistes par la suite qu’il n’avait pas été au courant de l’identité de son ange gardien.

«Je ne savais pas que c’était l’officier Goodman. J’ai hâte de le remercier la prochaine fois que je le verrai», a déclaré Romney.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait réalisé à quel point il était proche de la foule, il a répondu: « Non, je ne l’ai pas fait. »

Le candidat républicain à la présidence de 2012 a déclaré que la présentation des managers était bouleversante.

« Il était évidemment très troublant de voir la grande violence à laquelle notre police du Capitole et d’autres ont été soumis. Cela vous déchire le cœur et vous fait monter les larmes aux yeux. C’était extrêmement pénible et émouvant », a déclaré Romney.

Après la lecture de la vidéo, le fils de Romney, Matt, a tweeté pour remercier Goodman pour sa «bravoure et son service».

Un groupe de membres bipartites de la Chambre a présenté un projet de loi pour attribuer la médaille d’or du Congrès à Goodman après une précédente vidéo de son héroïsme est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Goodman, un vétéran de l’armée qui a servi en Irak avant de rejoindre la police du Capitole, a escorté le vice-président Kamala Harris lors de l’inauguration.

Cinq personnes ont été tuées dans les émeutes, dont un autre policier.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.