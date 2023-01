Je suis obsédé par « Roméo et Juliette » de Zeffirelli – et maintenant c’est foutu pour moi

La meilleure Saint-Valentin que j’ai jamais eue n’était pas un dîner romantique aux chandelles avec mon partenaire ni un rendez-vous de groupe dans un endroit amusant.

Non, la meilleure Saint-Valentin, le meilleur moment de ma vie a été de rencontrer Leonard Whiting, l’acteur anglais qui a joué Roméo dans la production de Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli.

Rencontrer Leonard Whiting est l’un de mes souvenirs les plus chers. Photo de la collection de l’auteur.

Bien que je n’aime pas la photo de moi ci-dessus, il est indéniable que je suis euphorique à l’idée de rencontrer le Roméo de ma génération.

Voir le film pour la première fois

J’ai vu le film au cinéma, quand j’avais sept ans, avec mes parents, et depuis, j’en suis obsédé.

Depuis la sortie du film, je l’ai vu plusieurs fois au cinéma, je possède l’album, la bande originale complète du film, l’affiche, deux programmes en couleur (qui sont mes biens les plus précieux), les mémoires d’Olivia Hussey, « The Girl on le balcon », et un livre préparé à la hâte sur Leonard Whiting que j’ai acheté avec mon argent de poche.

Je récite des dialogues du film depuis plus de 50 ans, c’est pourquoi j’ai un don pour Shakespeare et j’ai participé à la production de notre département de théâtre de « Henry the 4th Part I ».

Mes goûts, mes dégoûts et qui je suis au fond de moi ont beaucoup à voir avec mon amour pour ce film.

Une plainte a été déposée

Récemment, il a été annoncé qu’Olivia Hussey et Leonard Whiting poursuivent Paramount pour maltraitance d’enfants, faisant référence à la scène de nu dans le film.

Quand ils ont été choisis pour le film, on leur a promis qu’il n’y aurait pas de nudité et que leurs corps seraient couverts de combinaisons couleur chair.

Cependant, au moment de tourner la scène, le réalisateur Franco Zeffirelli les a convaincus de faire la scène nue, sinon le film échouerait.

Olivia Hussey avait quinze ans et Leonard Whiting en avait seize, c’était les premiers grands rôles principaux au cinéma pour eux deux, et dans les années 1960 avant #MeToo.

Le couple a fait confiance à Zeffirelli pour ne pas les exploiter et il a trahi leur confiance, et selon les documents juridiques, au fil des ans, Olivia Hussey et Leonard Whiting ont souffert « d’angoisse mentale » et de « détresse émotionnelle ».

Dans un article de Le gardienil est rapporté que le couple demande des dommages-intérêts estimés à plus de 500 millions de dollars en raison non seulement de la souffrance psychologique, mais aussi du coup financier qu’ils ont tous deux subi en manquant des emplois.

Pas encore de conseils du Whiting Camp

Lynn Whiting, la femme de Leonard est une présence active sur sa page Facebook et n’a pas répondu aux fans demandant s’ils devaient boycotter le film.

Je ne sais pas quoi faire.

Je veux honorer et reconnaître la douleur d’Olivia Hussey et de Leonard Whiting, mais ne plus jamais revoir le film serait une énorme perte pour moi.

Est-ce que je regarde tout sauf la scène de nu ou je me débarrasse de mes DVD et de ma collection de Roméo et Juliette souvenirs?

Et non, passer à la version Baz Luhrmann, Roméo + Juliette ne fonctionnera pas pour moi. J’ai des problèmes avec toutes les versions de Roméo et Juliette ce ne sont pas ceux de Franco Zeffirelli.

Je pensais que c’était parfait.

Vivre ma meilleure vie de Fan Girl

Olivia Hussey et Leonard Whiting étaient incroyablement beaux dans le film et sont toujours magnifiques. Quand j’ai rencontré Leonard, il n’aurait pas pu être plus aimable et gentil.

Il a signé un de mes programmes, m’a dit qu’il m’aimait (!), et mon ami nous a pris en photo.

J’ai déjà rencontré certaines de mes idoles et il n’y a aucune garantie qu’elles seront merveilleuses, mais Leonard l’était.

Les derniers mots du prince semblent appropriés

Une paix sombre ce matin avec elle apporte

Le soleil, par chagrin, ne montrera pas sa tête

Car jamais n’a été une histoire de plus de malheur

Que celle de Juliette et son Roméo

