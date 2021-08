Je suis moche Betty : une actrice a raconté une romance dans la série

Je suis Betty la moche créé il y a 22 ans sous la production de Télévision RCN. Mais bien qu’il ait plus de deux décennies, le feuilleton colombien Aujourd’hui, il fait toujours partie des contenus les plus consultés de Netflix en Amérique latine. Par exemple, le Mexique, le Venezuela, le Pérou, le Chili, le Paraguay, l’Équateur, le Guatemala et le Panama ne sont que quelques-uns des pays qui continuent de choisir cette série. Et à la surprise de ses fans, l’une des actrices a récemment dévoilé une Romance entre deux membres de la bande.

C’est à propos de l’actrice Marcela Posada qui a rappelé sa relation de huit mois avec le créateur du roman, Fernando Gaitan. Il l’a fait à travers une vidéo en direct d’Instagram, publiée par l’acteur Jorge Enrique Abello. Est-ce l’interprète de Don Armando Mendoza Chaque mercredi soir, il diffuse des interviews de différentes célébrités sur son profil.

Dans ce cadre, les invités de la semaine étaient les participants de « la caserne des moches », composée de Estefanía Gómez (Aura Maria Fuentes), Paula Pena (Sofía Lopez), Maria Eugenia Arboleda (Mariana Valdés), Vélasquez lumières (Bertha Muñoz de González) et Marcela Posada (Sandra Patino). Le dernier d’entre eux, connu sous le nom de « La Jirafa » dans le feuilleton, est celui qui a retenu toute l’attention des spectateurs avec cette confession inattendue.

Le mot de Marcela Posada

« Fernando Gaitán et moi avons eu une liaison, vous le savez. Nous avions une relation de Huit mois», a déclaré l’actrice qui a donné vie à Sandra. Le réalisateur est décédé en janvier 2019 et est resté dans les mémoires pour le casting de Je suis Betty la Laide avec des mots très sincères. Dans ce contexte, Posada a expliqué qu’il s’en souvient comme de quelque chose de beau et que le couple n’a pas prospéré en raison de différences entre eux : « C’était très difficile de traiter avec autant de femmes derrière lui, c’est pourquoi je pense qu’il n’est jamais tombé amoureux de moi. La relation s’est terminée mais nous restons amis après ».







Bien que l’actrice assure que ce qui pour les fans était un secret depuis longtemps, pour ses compagnons était quelque chose de déjà connu, Jorge Enrique Abello n’a pas laissé passer cette histoire et, en tant que présentateur de l’interview, il a fait remarquer que bien qu’il ait été celui de Gaitán meilleur ami et partenaire de Posada, il n’a jamais découvert cette histoire cachée dans le casting de la série intemporelle.