Je suis une Legend et Mad Max: les films qui prédisent le pire pour 2021

Le réveillon du Nouvel An peut avoir différentes significations pour de nombreuses personnes, parmi lesquelles la plus marquante est d’avoir des airs renouvelés et d’essayer de changer les choses ou de laisser de mauvais événements derrière, et cela devient plus pertinent lorsque nous parlons de 2020, sans aucun doute l’un des les pires années de l’humanité en raison de la Coronavirus et nous éloigner de nos proches pour donner la priorité à la santé.

Bien que nous ne soyons qu’à quelques jours de 2021, il semble que rien n’a changé, cela semble même empirer en voyant de nouveaux Covid-19 dans plusieurs pays où ils ont imposé une quarantaine beaucoup plus stricte et aussi lorsque de nouvelles mutations du virus ont été découvertes au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil, ce que certains spécialistes jugent beaucoup plus contagieux.

Pour cette nouvelle année, nous avons de nombreuses prédictions: celles dites par Nostradamus, selon ses disciples; ceux de Baba Vanga et ceux de «Les Simpsons», qui sont moins terribles. Dans ce cas, une théorie est apparue dans les réseaux sociaux qui fait beaucoup parler les utilisateurs et il s’agit de ce qui est montré dans deux films très populaires: ‘Je suis une légende’ et ‘Mad Max’. De quoi s’agit-il?

Je vous vois très calme d’ici fin 2020, je vous dirai seulement que Mad Max se déroule en 2021 et que je suis une légende commence par l’échec d’un vaccin. pic.twitter.com/ZRVBYA8R8M – Karola (@krazytoxic)

3 janvier 2021





« Je vous vois très calme d’ici fin 2020, je vais seulement vous dire que Mad Max se déroule en 2021 et je suis une légende commence par l’échec d’un vaccin », étaient les mots qui sont devenus viraux. C’est comme ça, « Je suis une légende » commence lorsqu’un médecin modifie un vaccin, mais le virus utilisé mute et génère une maladie dans le monde entier, laissant le personnage de Will Smith comme l’un des immunisés. Pour sa part, « Mad Max » se déroule en 2021 et se déroule dans un monde post-apocalyptique, où les ressources sont rares.

Être une nouvelle née dans les réseaux sociaux ne prend pas une grande pertinence et la plupart n’apprécie que le mème à cause des similitudes, mais Il y a ceux qui croient que quelque chose de cela peut arriver en vivant un 2020 où des choses se sont produites que personne n’aurait imaginé.