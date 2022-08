Je suis Groot : quels personnages MCU apparaissent

merveille

La série animée mettant en vedette le personnage des Gardiens de la Galaxie arrivera demain sur l’écran Disney +, avec tous ses épisodes.

©DisneyLa série n’a presque pas de dialogue.

Depuis sa première apparition en 2014 par la main de Les Gardiens de la Galaxie Tome 1, groot est devenu l’un des favoris de tous l’univers cinématographique Marvel (MCU). Sans parler du moment où il a sacrifié son bras dans Avengers : guerre à l’infini pour que la hache Thor avait sa poignée. incarné par vin Dieseltout ce que ce personnage sait dire c’est « Je suis Groot » et de l’intonation que vous mettez sa signification varie. Bien que les téléspectateurs aient du mal à déchiffrer ce qu’il veut dire, ses compagnons d’aventure le comprennent presque parfaitement.

Cette phrase qui l’a rendu si populaire est celle qu’ils ont choisie dans Disney+ pour citer une série de courts métrages à voir dès demain dans le catalogue de la plateforme diffusion. Sans lien direct avec le MCUl’animation a vin Diesel à nouveau chargé de donner la voix au personnage, bien que ses interactions avec les mots soient toujours inférieures à ce qu’il avait dit dans la franchise de films.

je suis Groot va venir a Disney+ comme une série d’histoires entre 4 et 5 minutes où nous verrons cet extraterrestre qui semble être une plante interagir avec différents environnements dans lesquels cela doit être dû aux missions dans lesquelles ils s’embarquent les gardiens de la galaxie. La grande question est, justement, combien verrons-nous de ces personnages devenus très populaires grâce à James Gunn il y a près d’une décennie, ils feront partie de l’aventure animée.

La réalité est qu’il n’y a que deux personnages de gardiens de la Galaxie qui apparaîtra dans cette première série de courts métrages intitulée je suis Groot, et un seul d’entre eux le fera avec des lignes de dialogue. Le premier à apparaître sera Drax, que nous verrons de dos et que nous ne l’entendrons pas parler (en fait, nous ne saurons que c’est lui que parce qu’ils le disent dans une ligne de dialogue). Le deuxième et dernier à comparaître sera Fuséequi aura à nouveau Bradley Cooper en tant qu’acteur chargé de mettre sa voix.

+Bradley Cooper et ses projets en tant que Rocket

L’acteur nommé neuf fois oscar fera partie de MCU rendre sa voix à Raton laveur fusée. En plus de le voir dans je suis Groot, Disney+ Il le montrera également dans un autre de ses projets attendus : Spécial Noël Gardiens de la Galaxie que l’on verra cette année. De plus, il est enregistré pour retourner dans Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 et on s’attend à ce qu’on l’entende aussi dans l’épisode de « Et qu’est-ce qui se passerait si…? » qui se concentrera sur ces personnages. Il est à noter que ce chapitre devait faire partie du premier volet mais il a finalement été déplacé vers la deuxième saison puisqu’il aura un lien important avec le troisième tome de la saga de la trilogie réalisée par James Gunn dans le MCU.

