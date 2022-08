Je suis Groot : quels personnages Marvel apparaîtront dans la série Disney+

in

Je suis Groot est une série animée centrée sur le sympathique Gardien de la Galaxie avec cinq courts métrages exclusifs. Quels autres personnages MCU apparaîtront ?

Le 10 août prochain arrive à Disney+ la série animée je suis Groot centrée sur la plus belle des gardiens de la Galaxiele mignon petit sapin incarné par Vin Diesel dès la première entrée de la franchise dans le Univers cinématographique Marvel. Désormais, le protagoniste de ces 5 courts métrages est exclusivement ce héros, mais il existe également des indices qui indiquent quels autres personnages du MCU peuvent l’accompagner.

Apparemment, d’après le synopsis de la série animée, le gardiens de la Galaxie ils se retrouvent coincés dans un trou de ver se séparant de Groot qui se retrouve sur une planète pleine de créatures étranges et de sociétés différentes qui réagissent à la présence de cet étrange visiteur végétal qui ne fait que répéter : « Je suis Groot ».

On sait aussi que tout ce qui se passe dans ces 5 courts métrages présentés en Disney+ fera partie du canon en ce qui concerne la phase 4 du Univers cinématographique Marvel nous devons donc être très attentifs à tout ce qui se passe dans cette série animée avec Groot et les autres personnages de la marque qui apparaissent dans le spectacle qui est l’entrée précédente au Spécial Noël des gardiens de la Galaxie et enfin le dernier film de l’équipe.

Les personnages qui accompagneront Groot

Quels personnages accompagneront Groot lors de ces courts métrages ? Pour le moment, nous pouvons confirmer deux gardiens de la Galaxie et une étrange race de petits extraterrestres qui réagissent au mignon petit arbre en l’attaquant de toutes leurs forces jusqu’à ce qu’ils voient la gentillesse du visiteur et, plus important encore, qu’ils aiment manger les feuilles qu’il produit.

Aussi, d’une part, il y a la confirmation que Fusée Il fera partie de la série animée. Le partenaire par excellence de Groot et son grand ami ne pouvaient manquer de participer au spectacle de son compagnon d’aventure. Comme il apparaît dans la liste des acteurs faisant partie du programme dans la base de données IMDb, l’acteur Bradley Cooper est présent dans la rubrique je suis Groot nous supposons donc que ce personnage sera issu du jeu.

Enfin, un storyboard de la série animée confirme l’apparition de Drax le destructeurun autre des gardiens de la Galaxiedans ce cas joué par l’ancien lutteur devenu acteur dave baptiste qui a déjà prévenu par le passé que la troisième entrée de l’équipe sera sa dernière participation au Univers cinématographique Marveldonc cela peut être le début d’au revoir.

