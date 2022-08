Je suis Groot : date de sortie et plus d’informations sur la série Disney+

Disney+

Je suis Groot fera ses débuts sur la plateforme Disney+ avec une série de courts métrages animés avec une technique spéciale qui élargira l’histoire du personnage.

Groot est l’un des personnages les plus sympathiques du jeu. Univers cinématographique Marvel où il a fait ses débuts dans les films Guardians of the Galaxy mais a également participé aux bandes Avengers: Infinity War et Endgame. Ce héros est de peu de mots, en fait, il ne sait que répéter son nom encore et encore, mais il possède de nombreuses capacités spéciales qui le rendent très unique pour ce qu’il atteindra Disney+ avec sa propre série.

La série je suis Groot Il s’agit d’une animation photoréaliste spéciale qui ressemble à ce que nous voyons du personnage dans les films du Univers cinématographique Marvel. Il s’agit d’une série de courts métrages dans lesquels le sympathique Gardien de la Galaxie va explorer les étoiles, rencontrer des personnages différents et étranges tandis que le petit Baby Groot vit son heure de gloire avant d’entrer dans l’adolescence.

Le personnage rencontrera une race de petits extraterrestres qui se défendront dans un premier temps contre lui en l’attaquant avec tout ce qu’ils ont. Des vaisseaux spatiaux, des soldats et des canons seront dirigés vers Groot jusqu’à ce que le petit gars laisse tomber une simple feuille d’arbre que ces extraterrestres peuvent manger et pour laquelle ils finissent par vénérer Groot sur cette planète lointaine.

Ce que nous savons de je suis Groot

Les Gardiens de la Galaxie ont un programme chargé pour ces 2022 et 2023, avec un camée glorifié dans Thor : Amour et tonnerre en juillet, le Spécial Noël en décembre et le troisième volet en mai 2023, il fallait donc s’attendre à ce que je suis Groot sera présenté en première parmi certains de ces projets via la plateforme de streaming Disney+.

je suis Groot fera ses débuts sur le service de streaming La Casa del Ratón le 10 août avec 5 nouveaux courts métrages d’animation où le petit Gardien de la Galaxie vivra de nouvelles aventures au cours de sa « enfance » afin que nous puissions explorer une période de la vie de ce héros particulier qui a été peu examinée dans les films du Univers cinématographique Marvel.

Jusqu’à présent, il y a peu de détails sur l’intrigue au-delà de ce que l’on peut voir dans la bande-annonce de la série animée. Verrons-nous Groot uniquement sous sa forme de bébé? C’est une excellente question. Parce qu’il est possible que le personnage atteigne son adolescence pendant les événements de cette émission et atteigne même l’âge adulte avant le spécial de Noël et le troisième film des Gardiens de la Galaxie.

