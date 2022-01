Je suis Georgina : la nouvelle téléréalité de Netflix qu’il faudra voir

in

NETFLIX

L’influenceur et partenaire de Cristiano Ronaldo prépare une docu-série avec la présence du footballeur. Apprenez tout sur le pari du N rouge qui montrera la vie intime de cette famille.

©NetflixGeorgina Rodríguez joue dans sa propre émission de téléréalité.

Comme chaque semaine Netflix Elle enrichit encore son catalogue de propositions originales qui cherchent à devenir les plus vues sur la plateforme. Cette fois, il ne s’agit pas de films ou de séries, bien qu’il s’agisse d’une histoire qui mérite d’être décrite et documentée. On se réfère à Je suis Georgina, une nouvelle émission de téléréalité qui arrivera très prochainement chez le géant du streaming pour montrer le mode de vie de Georgina Rodríguez.

Mère, influenceuse, mannequin, danseuse, femme d’affaires et partenaire de Cristiano Ronaldo. C’est ainsi qu’il décrit le service d’abonnement à celle qui deviendra sa nouvelle star dès le lendemain jeudi 27 janvier, juste au moment où la première saison de ce titre arrive, qui promet de montrer les aspects les plus intimes, émotionnels et détaillés de la vie quotidienne de son protagoniste. Et c’est que ses premières images exposent un spécial aussi captivant qu’amusant.

La première vient après la sortie de Neymar : le chaos parfait, un autre des paris du N rouge qui propose de jeter un œil sur la vie personnelle des personnalités directement liées au monde du football. C’est que s’il s’agit de spéciaux et de documentaires axés sur ce sport, le catalogue de la plateforme propose une vaste gamme de propositions qui présentent les carrières professionnelles de certains joueurs ou équipes en particulier.

Cette production, en revanche, n’aura que quelques apparitions du footballeur portugais qui travaille comme attaquant pour Manchester United. Le véritable protagoniste sera Georgina Rodríguez, une femme prête à raconter sa propre histoire et ses expériences tout au long de ses 27 ans. Non seulement il expliquera sa romance avec Cristiano Ronaldo, mais dans les docuseries il promet de tout montrer sur sa relation avec ses enfants, Alana Martina, Cristiano, Eva, Mateo et les jumeaux Qu’attend le couple ?

Tous ces détails semblent suffisants pour ajouter Je suis Georgina à notre liste Netflix et attendons avec impatience sa première jeudi prochain. Mais ce n’est pas tout! Car, en plus des premiers aperçus révélés lors de l’événement mondial TUDUM, il est également apparu que l’émission de téléréalité sera composée de huit épisodes et que sa réalisation viendra de la main de l’Espagnol Coffre Juampi.

