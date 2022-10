Je suis devenu viral: comment est le film avec Blanca Suárez qui sortira en 2023

WARNER BROS.

L’actrice espagnole fête ses 34 ans avec une carrière pleine de succès. C’est son prochain grand projet, très différent des Cable Girls de Netflix.

© GettyBlanca Suárez fête aujourd’hui ses 34 ans.

Joyeux anniversaire Blanca Suarez ! L’actrice espagnole la fête 34 ans au milieu d’une carrière couronnée de succès. Bien qu’il ait su faire partie des succès télévisuels avec des phénomènes tels que EL’internat, Le bateau, Les filles du câble Oui Jaguarsa carrière dans cinéma il ne fait que grandir à pas de géant. Après avoir participé à LLa peau dans laquelle je vis, Les amants qui passent, Perdre le nord, Ma grande nuit, Le bar Oui Malgré tout, vous êtes prêt pour votre prochain grand projet.

Son travail la maintient en mouvement constant et c’est pourquoi elle lancera très prochainement je suis devenu viralune bande particulière qui arrivera en 2023. Sous la direction de Jorge Corirac’est une production espagnole qui s’appuie sur des faits réels et qui s’introduit dans un thème qui traverse une bonne partie du public : la réseaux sociaux. Mais… De quoi s’agit-il exactement ? Ici, nous vous disons!

Blanca Suárez donne vie à Mabel, une femme qui est devenue virale et pas précisément pour avoir montré une sorte de talent ou de sympathie. L’histoire commence lorsqu’elle embarque pour un voyage en Polynésie avec son mari. Lorsqu’il finit par s’endormir dans l’avion, elle décide de prendre son téléphone portable pour une raison innocente. C’est à ce moment qu’il trouve la preuve d’une infidélité qui met son avenir en péril.

En ce sens, Mabel devient folle au milieu du vol, emmêlant tous les passagers et provoquant la panique dans l’avion. C’est pourquoi les pilotes doivent effectuer un atterrissage d’urgence pour être descendus en force. Ce n’est pas tout! Quelqu’un a enregistré son comportement, l’a partagé sur les réseaux sociaux et l’a rendu viral sous le hashtag #lalocadelavion. Mais même si pour beaucoup il s’agissait d’une simple vidéo, sa vie a brusquement basculé.

Mabel a été licenciée de son travail et a perdu son amour, sa maison, ses amis et surtout sa vie privée. Avec Nico Furtado, Enric Auquer, Miguel Rellán, Cristina Gallego et Esperanza Guardado complétant le casting, voici une comédie prometteuse produite par Bowfinger International Pictures et Atresmedia Cine qui pourrait éblouir les téléspectateurs pour 2023.

