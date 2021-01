«je Suis Comptable», D'où Provient L'audio Viral De Tiktok

Comme en 2020, aussi cette année les nouvelles tendances sur TIC Tac alterner à grande vitesse. Le dernier encore en vogue est en fait hérité de l’année qui vient de s’achever: il s’agit d’une chanson intitulée As an Accountant – or Comeaccountant. La chanson a été enregistrée et publiée maintenant mi 2020 sur la plate-forme de partage vidéo de l’acteur de 28 ans Rocky Paterra, mais à la fin de l’année dernière et à nouveau au cours des dernières semaines, il est devenu la base de nombreux autres clips, mettant le jeune homme à l’honneur des mois après la sortie de son morceau amateur.

Le sens du passage

La signification de En tant que comptable et la raison de son succès sur TikTok se trouvent dans le texte de la chanson et dans le passé récent de la plateforme de partage de vidéos. Dans la chanson, le jeune homme avoue que je avoir du mal à trouver un emploi stable en tant qu’acteur, et comment ces difficultés le mettent mal à l’aise de parler de son travail avec des amis et des étrangers; pour cela, lorsqu’on lui pose la question, il répond simplement qu’il a un emploi de comptable – comme dans le titre du passage.

Que signifie être comptable sur TikTok

La situation de Paterra est objectivement familière à de nombreuses personnes qui travaillent également dans d’autres secteurs, mais la chanson est devenue virale parce qu’elle a été adoptée comme hymne par une catégorie très spécifique: celle des travailleuses du sexe et des femmes. les travailleurs du sexe qui peuplent TikTok et lutter pour trouver une légitimité sur la plateforme. Ces personnes utilisent depuis longtemps TikTok comme une sorte de vitrine, publiant un contenu séduisant mais adapté à tout le monde, dans l’espoir de pouvoir attirer de nouveaux abonnés payants sur des portails comme OnlyFans sans se heurter aux algorithmes de modération de la plateforme.

Parce que la chanson est devenue virale

Le phénomène n’est pas exclusif à TikTok, mais sur la plate-forme chinoise les travailleurs du secteur ont ironiquement adopté comme convention celle de compiler leur propre biographie se décrivant comme comptables – également pour établir un canal de communication avec des adeptes potentiels en dehors du site. Il n’est donc pas étonnant que la pièce de Paterra ait été utilisée pour minimiser une situation délicate, ni qu’elle soit désormais reprise par d’autres utilisateurs dans des situations de travail précaires ou délicates.

Dans une interview accordée à BuzzFeed, Paterra s’est dit heureux que sa chanson soit devenue un hymne pour des catégories de travailleurs en difficulté. Son tiktok s’est accumulé plus de 4 millions de vues mais la chanson a été réutilisée encore 15000 fois dans des vidéos qui à leur tour sont parfois devenues virales, surmonter le succès du clip enregistré par l’auteur original de la chanson.