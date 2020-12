Je suis astronome et je pense que les extraterrestres sont peut-être là-bas – mais les observations d’OVNI ne sont pas convaincantes

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Chris Impey, Professeur distingué d’astronomie à l’Université de l’Arizona

Si des extraterrestres intelligents visitent la Terre, ce serait l’un des événements les plus profonds de l’histoire humaine.

Les enquêtes montrent que près de la moitié des Américains pensent que des extraterrestres ont visité la Terre, soit dans le passé, soit récemment. Ce pourcentage a augmenté. La croyance en la visite extraterrestre est plus grande que la croyance que Bigfoot est une vraie créature, mais moins que la croyance que les lieux peuvent être hantés par des esprits.

Les scientifiques rejettent ces croyances comme ne représentant pas de véritables phénomènes physiques. Ils ne nient pas l’existence d’extraterrestres intelligents. Mais ils ont placé la barre haute pour prouver que nous avons été visités par des créatures d’un autre système stellaire. Comme l’a dit Carl Sagan, «les réclamations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires.»

Je suis un professeur d’astronomie qui a beaucoup écrit sur la recherche de la vie dans l’univers. J’enseigne également un cours en ligne gratuit sur l’astrobiologie. Divulgation complète: je n’ai pas personnellement vu d’OVNI.

Objets volants non identifiés

OVNI signifie objet volant non identifié. Ni plus ni moins.

Il y a une longue histoire d’observations d’OVNIS. Les études de l’armée de l’air sur les OVNIS sont en cours depuis les années 1940. Aux États-Unis, le «ground zero» pour les ovnis s’est produit en 1947 à Roswell, Nouveau Mexique. Le fait que l’incident de Roswell ait été rapidement expliqué comme l’atterrissage en catastrophe d’un ballon militaire à haute altitude n’a pas endigué une vague de nouvelles observations. La majorité des OVNIS apparaissent aux gens aux États-Unis. Il est curieux que l’Asie et l’Afrique aient si peu d’observations malgré leurs grandes populations, et encore plus surprenant que les observations s’arrêtent aux frontières canadienne et mexicaine.

La plupart des ovnis ont des explications banales. Plus de la moitié peut être attribuée aux météores, aux boules de feu et à la planète Vénus. Ces objets brillants sont familiers aux astronomes mais ne sont souvent pas reconnus par les membres du public. Les rapports de visites d’OVNIS ont inexplicablement atteint un sommet il y a environ six ans.

Beaucoup de gens qui disent avoir vu des ovnis sont soit des promeneurs de chiens, soit des fumeurs. Pourquoi? Parce qu’ils sont le plus à l’extérieur. Les observations se concentrent le soir, en particulier le vendredi, lorsque de nombreuses personnes se détendent avec un ou plusieurs verres.

Quelques personnes, comme l’ancien employé de la NASA James Oberg, ont le courage de traquer et de trouver des explications conventionnelles pour des décennies d’observations d’OVNIS. La plupart des astronomes trouvent que l’hypothèse de visites extraterrestres n’est pas plausible, alors ils concentrent leur énergie sur la recherche scientifique passionnante de la vie au-delà de la Terre.

Sommes-nous seuls?

Alors que les ovnis continuent de tourbillonner dans la culture populaire, les scientifiques tentent de répondre à la grande question soulevée par les ovnis: sommes-nous seuls?

Les astronomes ont découvert plus de 4000 exoplanètes, ou planètes en orbite autour d’autres étoiles, un nombre qui double tous les deux ans. Certaines de ces exoplanètes sont considérées comme habitables, car elles sont proches de la masse terrestre et à la bonne distance de leurs étoiles pour avoir de l’eau à leur surface. La plus proche de ces planètes habitables est à moins de 20 années-lumière, dans notre «arrière-cour» cosmique. L’extrapolation de ces résultats conduit à une projection de 300 millions de mondes habitables dans notre galaxie. Chacune de ces planètes semblables à la Terre est une expérience biologique potentielle, et il y a eu des milliards d’années depuis leur formation pour que la vie se développe et que l’intelligence et la technologie émergent.

Les astronomes sont très convaincus qu’il y a de la vie au-delà de la Terre. Comme le dit l’astronome et as chasseur d’exoplanètes Geoff Marcy, «L’univers est apparemment bombé aux coutures avec les ingrédients de la biologie. Il y a de nombreuses étapes dans la progression de la Terre avec des conditions de vie appropriées à des extraterrestres intelligents sautant d’étoile en étoile. Les astronomes utilisent l’équation de Drake pour estimer le nombre de civilisations extraterrestres technologiques dans notre galaxie. Il existe de nombreuses incertitudes dans l’équation de Drake, mais l’interpréter à la lumière des récentes découvertes d’exoplanètes rend très improbable que nous soyons la seule ou la première civilisation avancée.

Cette confiance a alimenté une recherche active d’une vie intelligente, qui n’a jusqu’à présent pas abouti. Les chercheurs ont donc repensé la question «Sommes-nous seuls?» à « Où sont-ils? »

L’absence de preuves pour les extraterrestres intelligents est appelée le paradoxe de Fermi. Même si des extraterrestres intelligents existent, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles nous pourrions ne pas les avoir trouvés et ils pourraient ne pas nous avoir trouvés. Les scientifiques n’écartent pas l’idée des extraterrestres. Mais ils ne sont pas convaincus par les preuves à ce jour parce qu’elles ne sont pas fiables, ou parce qu’il y a tellement d’autres explications plus banales.

Mythe et religion modernes

Les ovnis font partie du paysage des théories du complot, y compris les récits d’enlèvement par des extraterrestres et des crop circles créés par des extraterrestres. Je reste sceptique sur le fait que des êtres intelligents dotés d’une technologie largement supérieure parcourraient des billions de kilomètres juste pour presser notre blé.

Il est utile de considérer les ovnis comme un phénomène culturel. Diana Pasulka, professeur à l’Université de Caroline du Nord, note que les mythes et les religions sont tous deux des moyens de faire face à des expériences inimaginables. À mon avis, les ovnis sont devenus une sorte de nouvelle religion américaine.

[Deep knowledge, daily. Sign up for The Conversation’s newsletter.]

Donc non, je ne pense pas que la croyance aux ovnis soit folle, parce que certains objets volants ne sont pas identifiés, et l’existence d’extraterrestres intelligents est scientifiquement plausible.

Mais une étude sur de jeunes adultes a révélé que la croyance OVNI est associée à une personnalité schizotypique, une tendance à l’anxiété sociale, aux idées paranoïaques et à la psychose transitoire. Si vous croyez aux ovnis, vous pourriez regarder quelles autres croyances non conventionnelles vous avez.

Je ne souscris pas à la «religion» OVNI, alors appelez-moi un agnostique. Je me souviens de l’aphorisme popularisé par Carl Sagan: «Il vaut la peine de garder l’esprit ouvert, mais pas si ouvert que votre cerveau tombe.»

Cet article est republié à partir de La conversation sous une licence Creative Commons. Lis le article original.

Suivez toutes les questions et débats d’Expert Voices – et participez à la discussion – sur Facebook et Twitter. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’éditeur.