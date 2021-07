Je sais ce que vous avez fait l’été dernier La série Amazon arrivera à temps pour Halloween

Cela fait un moment que rien n’a été mentionné à propos de l’émission télévisée Je sais ce que vous avez fait l’été dernier, mais grâce à Amazon [email protected] panel, la showrunner Sara Goodman a taquiné ce que l’on peut attendre de la série produite par James Wan qui, nous le savons maintenant, sortira sur Amazon Prime Video en octobre 2021. Il y a environ six mois, la nouvelle est arrivée de savoir qui jouerait dans la série, y compris Madison Iseman , Biranne Tju, Sonya Balmores et Spencer Sutherland, mais c’était la dernière information jusqu’à l’annonce d’aujourd’hui.

Sara Goodman a qualifié la série Amazon Prime de « réelle, dysfonctionnelle et complètement imprévisible ». Bien que cela semble bien, l’imprévisibilité de tout ce qui a sa base dans une ancienne franchise signifie généralement que des changements ont été apportés et que les fans de toute ancienne franchise n’aiment vraiment pas le changement. Cependant, elle a également promis que la série aurait « beaucoup de sang, de violence et de trucs psychologiques », ce qui devrait suffire à apaiser de nombreux fans de l’original.

« Il y aura du sang … aussi j’ai mis de petits œufs de Pâques tout au long de la saison pour ces fans purs et durs », a déclaré Goodman. « [But] vous n’avez absolument pas besoin d’avoir vu le film ou quoi que ce soit d’autre pour être fan de la série. Nous avons huit épisodes pour explorer ces personnages qui ne fuient pas seulement un harceleur, ils ont aussi des relations et des problèmes avec leur famille, et ils font face à leur putain de vie. Il n’y a pas que le mystère de qui est après eux. C’est vraiment un mystère de savoir qui ils sont vraiment. »

Goodman a poursuivi: « Le roman était de son temps, et le film était vraiment de son temps, et je voulais faire un spectacle de cette époque. Et donc, personne n’est juste un sportif. Personne n’est juste un intelligent fille. Personne n’est juste une garce. Les gens sont vraiment superposés, et tout le monde a différentes parties d’eux-mêmes qu’ils montrent à différentes personnes à différents moments. Ils sont beaucoup plus diversifiés et plus compliqués, et je pense que le casting est très représentatif de ces personnages plus profonds et superposés. Et l’histoire aussi. Chaque épisode a un point de vue différent sur ce qui s’est passé cette nuit-là, avant l’accident. Il sera beaucoup plus difficile de savoir qui est après eux. «

je sais ce que tu as fait l’été dernier a commencé sa vie comme un roman de 1973 de Lois Duncan, et a déjà été adapté en 1997 dans un film mettant en vedette Sarah Michelle Gellar et Jennifer Love Hewitt, qui a donné naissance à deux suites. La nouvelle série, comme Pousser un cri avant cela, étendra la prémisse à un format long. L’histoire voit un groupe d’adolescents traqués par un tueur un an après avoir renversé et tué quelqu’un la nuit de leur remise des diplômes. On verra bientôt si cette nouvelle version apportera quelque chose de nouveau à la table ou simplement faire glisser un film de 90 minutes dans une émission de saison complète. Avec la sortie de la série en octobre, nous pouvons nous attendre à voir une bande-annonce arriver très bientôt.

