Je sais ce que vous avez fait Les premières photos de la série de l’été dernier révèlent une nouvelle horreur

je sais ce que tu as fait l’été dernier revient sous la forme d’une série Amazon. Les premières images de la série ont fait surface en ligne, présentant de nombreux personnages que nous verrons dans la série. Cette nouvelle série comportera huit épisodes et est produite par la légende du réalisateur d’horreur James Wan (La conjuration, Insidieux).

Les stars de la série incluent Madison Iseman, Brianne Tju, Ashley Moore, Ezekiel Goodman, Cassie Beck, Fiona Rene, Sonya Balmores, Brooke Bloom, Bill Heck et Sebastian Amoruso.

Basé sur un roman du même nom de 1973 de Lois Duncan, je sais ce que tu as fait l’été dernier a gagné en popularité avec une adaptation cinématographique de 1997 mettant en vedette Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt et Ryan Phillippe. Alors que le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, il a été un succès au box-office, rapportant 125 millions de dollars dans le monde sur un budget de 17 millions de dollars. Il a même obtenu deux suites, Je sais toujours ce que tu as fait l’été dernier et Je saurai toujours ce que tu as fait l’été dernier.

La série suivra une histoire similaire à celle du film de 1997. Le synopsis se lit comme suit : Un an après l’accident de voiture mortel qui a hanté leur soirée de remise des diplômes, un groupe d’adolescents se retrouve lié par un sombre secret et traqué par un tueur brutal. Alors qu’ils essaient de reconstituer qui est après eux, ils révèlent le côté obscur de leur ville apparemment parfaite et d’eux-mêmes. Tout le monde cache quelque chose, et découvrir le mauvais secret pourrait être mortel.

La showrunner Sara Goodman a fourni quelques indices sur ce que les téléspectateurs peuvent attendre de cette série lors de sa première sur Amazon. Sanglant dégoûtant dit que Goodman décrit la série comme « réelle, dysfonctionnelle et complètement imprévisible » mais promet également « drame, beaucoup de sang, de violence, [and] des trucs psychologiques aussi. »

Il y aura du sang… aussi j’ai mis de petits œufs de Pâques tout au long de la saison pour ces fans purs et durs », a déclaré Goodman. « [But] vous n’avez absolument pas besoin d’avoir vu le film ou quoi que ce soit d’autre pour être fan de la série. Nous avons huit épisodes pour explorer ces personnages qui ne fuient pas seulement un harceleur, ils ont aussi des relations et des problèmes avec leur famille, et ils font face à leur putain de vie. Il n’y a pas que le mystère de qui est après eux. C’est vraiment un mystère de savoir qui ils sont vraiment. »

Goodman déclare également que cette adaptation sera mise à jour pour l’époque, créant des personnages qui sont plus qu’un simple archétype standard.

« Les gens sont vraiment superposés, et chacun a différentes parties d’eux-mêmes qu’il montre à différentes personnes à différents moments », a déclaré Goodman. « Ils sont beaucoup plus diversifiés et plus compliqués, et je pense que le casting est très représentatif de ces personnages plus profonds et superposés. Tout comme l’histoire. Chaque épisode a un point de vue différent sur ce qui s’est passé cette nuit-là, avant le accident. Il sera beaucoup plus difficile de savoir qui est après eux. «

Une bande-annonce devrait être diffusée dès que nous nous rapprochons de la date de sortie. Les 5 premiers épisodes de je sais ce que tu as fait l’été dernier arrivera sur Amazon le 15 octobre avec de nouveaux épisodes tous les vendredis après cela. Il se terminera par une finale, espérons-le épique et choquante, le 12 novembre.

