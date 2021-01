«  Je sais ce que c’est d’être blessé  »: Khabib Nurmagomedov avertit Virgil van Dijk de «  faire preuve de patience  » après avoir rencontré la star de Liverpool

Le champion de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, a publié une photo sur Instagram de lui-même avec le défenseur totémique néerlandais Virgil van Dijk, disant au talisman de Liverpool d’être patient alors qu’il poursuit sa cure de désintoxication suite à une grave blessure au genou.

Van Dijk a subi une blessure douloureuse à son ACL droit lors du derby du Merseyside en octobre avec Everton lorsqu’il a été abattu par une fente du gardien international anglais des Toffees, Jordan Pickford.

Le vainqueur de la Premier League, qui devait être absent du jeu entre six et 12 mois, fait face à un retour ardu à la pleine forme, mais a reçu le soutien de la royauté des arts martiaux mixtes – et admirateur reconnu du beau jeu – Nurmagomedov.

Le héros russe a également passé sa juste part de temps sur la table de traitement. Il a subi de nombreuses blessures au genou en 2014 et 2015 et a même été contraint de se retirer d’un combat avec Donald Cerrone sur la même carte UFC 178 qui présentait le combat original entre Conor McGregor et Dustin Poirier, lorsqu’un Nurmagomedov souriant a joyeusement posé pour une photo dans les coulisses. avec McGregor cette nuit de septembre.

Maintenant presque certainement à la retraite définitivement, Nurmagomedov a transmis des mots d’encouragement aux blessés Van Dijk lorsque leurs chemins se sont croisés au NAS Sports Complex de Dubaï.

« C’était agréable de te rencontrer», A écrit Khabib dans un message accompagnant la photo.

« Je vous souhaite une bonne santé et un rétablissement bientôt / je sais ce que c’est [to be injured] – sois patient. «

agréable de voir des athlètes de classe mondiale respecter les autres athlètes de classe mondiale – pacothedestroyer (@ pavelco12) 29 janvier 2021

VVD cherche à signer Khabib comme notre nouvelle CB. Personne ne passe le GOAT! 🐐 – ThinkLFCTV (@ThinkLFCTV) 29 janvier 2021

Alors que Nurmagomedov pourrait être confronté à la fin de sa carrière dans les arts martiaux mixtes, le FC Kamaz, qui joue dans le troisième niveau du football russe, a étendu une offre de contrat à la superstar mondiale des sports de combat.

« Bienvenue, Khabib», Ont-ils écrit en ligne. « Nous vous proposons de faire vos débuts footballistiques au sein de notre équipe.

« La PFL est l’UFC du football … nous jouons tous les matchs uniquement pour gagner [and are] une équipe ambitieuse avec pour mission d’entrer dans les FNL.

« Nous vous invitons au camp d’entraînement à Novorossiysk, du 12 février au 5 mars 2021. «

