« Je reviendrai l’année prochaine »

Sheck Wes se concentre sur le repêchage de la NBA 2021 après avoir échoué à être repêché la nuit dernière.

Dans les moments qui ont précédé le repêchage de la NBA 2020 hier soir, qui a vu Anthony Edwards passer au premier rang des Timberwolves du Minnesota, quelque chose d’étrange s’est produit. Sheck Wes, le célèbre rappeur derrière « Mo Bamba » et d’autres tubes, s’est déclaré pour le repêchage, déclarant que son rêve était sur le point de se réaliser. Alors que chaque sélection de repêchage était appelée, les fans du rappeur new-yorkais espéraient entendre son nom mais, à la fin de la nuit, Sheck Wes n’a pas eu une telle chance. Malgré son rêve de devenir un basketteur professionnel, il ne trébuche pas sur les trente équipes qui le dépassent, se concentrant sur l’année prochaine et promettant d’être de retour en temps voulu. « 29 ÉQUIPES REGRETTERONT CETTE NUIT. RETOUR AU GYM. BEEN BALLIN », a écrit Sheck Wes sur les réseaux sociaux, en publiant sa nouvelle chanson pour documenter son voyage. Sur Twitter, Sheck a retweeté ses fans sur ses chances de faire partie de la ligue, et a même cosigné des critiques sur la façon dont, comme il ne s’entraînait avec aucune équipe auparavant, personne ne savait dans quoi ils s’embarquaient en rédigeant les 22 ans. -vieux. Pourtant, le signataire de Cactus Jack a les yeux rivés sur le repêchage de la NBA 2021. «Prochain projet», écrit-il, promettant de revenir dans douze mois. Pensez-vous que Sheck Wes peut se décrocher une place avec une équipe de la NBA l’année prochaine? Ou sa chance sera-t-elle la même?