« Je remercie toujours mon père pour chaque travail que j’obtiens », déclare Alexander Skarsgård, star d’Infinity Pool

acteur suédois Alexandre Skarsgård est la dernière star impliquée dans la controverse qui a éclaté à Hollywood après que Lily-Rose Depp a refusé les réclamations de bébé nepo.





Skarsgård, dont le père, Stellan Skarsgård, et ses frères (Bill, Gustaf et Valter) sont des acteurs, a déclaré qu’il était bien au courant du débat. Skarsgård est au Festival du film de Sundance 2023 pour le nouveau film du réalisateur-scénariste Brandon Cronenberg Piscine à débordement. Outre la star, Cleopatra Coleman et Mia Goth font également partie de la science-fiction/horreur. L’acteur s’est récemment assis avec The Wrap pour répondre à quelques questions concernant le débat sur le bébé népotisme.

FILM VIDÉO DU JOUR

Skarsgård a déclaré que le débat avait affecté ses réflexions sur sa carrière d’acteur, et il y pense encore à ce jour.

» Je fais (suivant). Je dirais que je lutte quotidiennement contre l’insécurité et que j’essaie désespérément de trouver une raison pour laquelle je ne mérite pas un emploi. Et puis y aller c’est parce que mon père est acteur. C’est très pratique. Après 20 ans dans l’industrie, je remercie toujours mon père pour chaque emploi que j’obtiens. »

A propos de cette déclaration, l’acteur a répondu à la question humoristique du réalisateur Cronenberg : »Je ne sais pas vraiment si je peux l’utiliser. Ça me hante. »

Cette définition est principalement utilisée pour les personnes qui occupent une place importante dans l’industrie en bénéficiant de la renommée et du pouvoir financier de leurs parents, en particulier les enfants célèbres du divertissement et d’Hollywood.





Infinity Pool est « le film le plus dérangeant de Sundance » selon les critiques

Images De Néon

Considéré comme l’un des films les plus effrayants de Sundance par de nombreux critiques et médias, le film d’horreur hallucinant du jeune réalisateur a reçu des critiques mitigées. Alors que les critiques ont exprimé que la narration avait des défauts, la performance de Goth et Skarsgård et les compétences techniques du réalisateur ont été très appréciées.

La description officielle de Sundance pour Piscine à débordement présente l’histoire comme » James et Em Foster décollent pour une escapade à la plage tout compris dans l’état fictif de Li Tolqa pour aider à relancer le bloc de son écrivain. Leurs journées paresseuses sont passées reléguées dans leur complexe coûteux, isolé des terres environnantes. Gabby se présente ainsi que son partenaire, Al, car elle est fan du dernier roman de James, et ils aimeraient passer du temps avec les Foster. Les couples planifient une excursion secrète d’une journée à l’extérieur de l’enceinte qui se termine par un accident mortel avec James à blâmer. Pour un prix élevé, il existe des échappatoires pour aider les voyageurs étrangers reconnus coupables de crimes là-bas, c’est ainsi que James est introduit pour la première fois dans une sous-culture perverse du tourisme hédoniste. »

Piscine à débordement sortira en salles le 27 janvier.