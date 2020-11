Préparez-vous pour un Seinfeld livre.

Jason Alexander, l’acteur primé surtout connu pour son rôle dans la série télévisée emblématique de Larry David et Jerry Seinfeld, veut écrire un livre sur tout ce qu’il a appris de la sitcom.

Il a joué dans ‘Seinfeld’ pendant près de 10 ans

Jason Alexander assiste à la soirée d’ouverture de Amélie, une nouvelle comédie musicale | Paul Archuleta / FilmMagic

L’homme de 61 ans aura beaucoup de matériel pour un livre potentiel. Alexander a joué le rôle de George Costanza pendant neuf ans. Seinfeld créé le 5 juillet 1989, comme une émission sur un humoriste et ses amis.

Jerry trouverait du matériel pour ses actes à partir d’expériences personnelles de sa vie et de celles de ses amis les plus proches, Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus), George (Alexander) et Cosmo Kramer (Michael Richards).

Heures supplémentaires Seinfeld est devenu une série à succès, remportant plusieurs prix au cours de sa course. L’émission s’est terminée après neuf saisons en mai 1998. Plus de 76 millions de personnes se sont connectées pour dire au revoir à Jerry, Elaine, George et Kramer, ce qui en fait l’une des finales télévisées les plus regardées de tous les temps.

Jason Alexander veut partager les « leçons de vie » de « Seinfeld »

«J’ai appris un lot à propos de la comédie de la série », a déclaré Alexander à Columbus Underground en 2019.« J’ai appris beaucoup de choses au fil des ans », a-t-il ajouté plus tard.

Parlant de ce qu’il a appris de l’émission de télévision historique, Alexander a déclaré qu’il y avait suffisamment de contenu pour remplir les pages d’un livre entier.

«Tu sais, je… je pourrais continuer encore et encore! Un jour, je vais écrire un livre sur les leçons de vie que j’ai apprises Seinfeld montrer », dit-il.

Jason Alexander et Jerry Seinfeld sur Seinfeld | Joey Delvalle / Banque de photos NBCU

L’acteur a poursuivi en disant qu’il lui avait fallu près d’une décennie pour traiter tout ce que la série lui avait appris.

«Ce n’est, honnêtement, que peut-être environ 10 ans après, que j’ai pu le regarder avec une certaine perspective et dire: ‘Regardez tout ce que j’ai appris de cette chose!’», A-t-il déclaré.

Les stars invitées ont toujours impressionné l’acteur de ‘Seinfeld’

Étoiles invitées sur Seinfeld ont tout donné à leurs lignes. C’est l’une des choses dont Alexander se souvient le plus à propos de la série.

«J’ai toujours été époustouflé lorsque notre casting invité venait pour la semaine – quelqu’un aurait pu un ligne, mais ils ont trouvé quelqu’un qui savait exactement comment faire tourner cette ligne pour qu’elle soit donc unique et donc important et donc drôle », dit-il.

Heidi Swedberg et Jason Alexander sur Seinfeld | Gary Null / Banque de photos NBCU

«Alors, j’ai trouvé de la joie dans les plus petites choses et j’ai appris à chercher les petits détails et à quel point ils font partie du tout», a-t-il ajouté.

Courteney Cox de copains une fois invité dans le programme en tant que prétendue épouse de Jerry. Bette Midler a fait une apparition dans le Seinfeld Finale de la saison 6 jouant au softball avec George. Et Lauren Graham tourmentait Jerry avec son numéro abrégé avant Gilmore filles.

Aucun livre n’est actuellement en cours pour Alexander mais Seinfeld les fans ont quelque chose à espérer dans le futur. Pendant ce temps, Seinfeld est en streaming sur Hulu avant de rejoindre Netflix en 2021.

